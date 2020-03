Deux entreprises locales augmenteront la productivité

ALEXANDRIA, Ontario – Formax Plastics Inc. et Papeterie Alexandria Stationery/Glengarry Printing profiteront d’un investissement annoncé aujourd’hui par la Société d’aide au développement des collectivités Cornwall et les Comtés (SADC Cornwall et les Comtés) et Francis Drouin, député de Glengarry, Prescott et Russell.

Formax Plastics Inc. recevra 25 000 $ dans le cadre de L’initiative Innovation rurale de l’Est de l’Ontario. Ce financement permettra l’achat d’équipement de moulage par injection qui augmentera l’efficacité au chapitre de la consommation d’énergie, des couts de production et de la compétitivité.

Cet équipement permettra de retenir la clientèle actuelle et de chercher de nouveaux clients. Ce faisant, l’entreprise abandonnera les plastiques à usage unique qui représentaient auparavant une source de revenus, ce qui profitera à l’environnement, à la collectivité d’Alexandria et à l’Est de l’Ontario.

Papeterie Alexandria Stationery/Glengarry Printing recevra aussi 25 000 $ dans le cadre du même programme. Le financement appuiera l’achat de nouvel équipement, ce qui permettra à l’entreprise de faire plus de travaux sur place et d’offrir une qualité d’impression plus constante à ses clients. Ceci optimisera la productivité, réduisant les délais et permettant ainsi à l’entreprise de se concentrer sur l’amélioration de la qualité par la réduction des pertes et l’économie d’énergie.

Reconnaissant le rôle essentiel que jouent les collectivités rurales dans l’économie de notre région, l’Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l’Ontario (FedDev Ontario) remet 15 millions $ sur deux ans aux SADC de l’Est de l’Ontario dans le cadre de L’initiative Innovation rurale.