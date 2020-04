Les conduites principales d’eau et les opérations de rinçages

ALEXANDRIA, Ontario – Assurer l’alimentation en eau potable de haute qualité à nos résidents demeure une priorité pour le canton de Glengarry nord. À cette fin, le département de l’eau effectue une variété de travaux d’entretien visant à maintenir l’intégrité du système d’aqueduc. L’entretien régulier nous aide également à identifier les problèmes qui peuvent être réglés et intégrés aux travaux de construction durant la saison estivale.

Certains travaux prévoient le rinçage régulier de nos conduites principales d’eau, de plus prioritaires quand il y a lieu de soupçonner la présence de dépôts de sédiments naturels à l’intérieur des conduites.

Le 20 avril prochain le département de l’eaux prévoit procéder au rinçage du réseau d’aqueduc qui alimente Alexandria et Glen Robertson. Les équipes de travail débuteront les travaux près de l’usine de filtration d’Alexandria située au 22 rue Gernish à Alexandria. Un processus semblable a été achevé à Maxville plus tôt cette année, lorsque ce système est devenu opérationnel.

« Nous commençons toujours au point où l’eau est la plus propre et allons vers l’extérieur du réseau afin de bien rincer le système d’aqueduc. Notre équipe travaille de façon systématique afin de procéder à ces travaux le plus rapidement possible », a déclaré Monsieur Dean McDonald, gestionnaire du département de l’eau du canton de Glengarry nord.

Le rinçage du système d’aqueduc devrait prendre de quatre à six semaines. Nous retrouvons parmi l’équipe de travail deux spécialistes de l’eau qui seront chargés d’effectuer les opérations d’entretien sur plus de 140 bornes et 500 soupapes.

Les résidents peuvent apercevoir de l’eau couler dans les rues au cours de ce processus. De plus, il est possible de constater des baisses périodiques de la pression de l’eau ou que l’eau du robinet ait une couleur jaunâtre.

Si l’eau est colorée, il est conseillé d’ouvrir tous les robinets de la résidence concernée et de laisser couler l’eau pour une durée de cinq à 10 minutes afin de permettre l’évacuation des sédiments des tuyaux. Veuillez communiquer avec le département de l’eau si après 20 minutes il n’y a aucune amélioration de la coloration de l’eau.

En plus d’améliorer la qualité de l’eau par l’élimination des sédiments, le rinçage bisannuel du système permet d’identifier les soupapes et les bornes d’incendie qui sont endommagées ou qui doivent être remplacées en raison de leur âge. Le canton investit environ 30 000 $ dans la modernisation de ses systèmes chaque année. Le système d’aqueduc est rincé au moins deux fois au cours de l’année, généralement au printemps et à l’automne.

Comment vais-je être affecté par le rinçage du réseau d’aqueduc?

L’eau du robinet est potable mais vous pouvez remarquer les changements suivants au cours de l’opération de rinçage dans votre région :

• L’eau peut être colorée ou brouillée.

• Votre approvisionnement en eau peut être interrompu pour de courtes périodes de temps.

• Vous pouvez constater une baisse de la pression de l’eau.

• Veuillez communiquer avec le département de l’eau par téléphone au 613-525-3087 si l’eau demeure colorée après plus de 20 minutes d’écoulement.