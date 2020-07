Précautions durant une période prolongée de grande chaleur

CORNWALL, Ontario – Le Bureau de santé de l’est de l’Ontario (BSEO) a émis un avertissement de chaleur prolongée et recommande aux résidents des cinq comtés de l’Est de prendre les mesures nécessaires pour prévenir les maladies reliées à la chaleur. Environnement et Changement climatique Canada prévoit des températures élevées qui débuteront le 25 juillet et devraient durer au moins trois jours.

Tout le monde court des risques pendant une période de chaleur; cependant, les risques pour la santé sont plus grands pour les personnes âgées, les bébés et les jeunes enfants, les personnes atteintes de maladies chroniques, les personnes qui travaillent à la chaleur, les personnes qui font de l’exercice à la chaleur, les sans-abris et les personnes à faible revenu.

Il est possible de prévenir les maladies reliées à la chaleur. Suivez les conseils suivants pour diminuer le risque de maladie reliée à la chaleur :

Boire beaucoup de liquides froids, surtout de l’eau, avant d’avoir soif pour diminuer le risque de se déshydrater. La soif n’est pas un bon indicateur de la déshydratation.

Reporter à plus tard ou planifier les activités de plein air plus tard dans la journée quand le temps est plus frais.

Porter des vêtements amples en tissu respirant et de couleur pâle. Vêtir les bébés et les jeunes enfants de vêtements très légers. Ne pas les envelopper d’une couverture ni de vêtements épais.

Ne jamais laisser de personnes ou d’animaux de compagnie dont vous êtes responsable dans un véhicule stationné ou en plein soleil.

S’éloigner de la chaleur en passant quelques heures dans un endroit frais, comme par exemple à l’ombre d’un arbre, dans un endroit climatisé, ou un site d’accueil climatisé.

Prendre des douches ou des bains froids jusqu’à ce que vous soyez rafraîchi.

Préparer des repas qui n’exigent pas d’être cuisinés au four.

Bloquer le soleil en fermant les auvents, les rideaux ou les stores pendant le jour.

Éviter de s’exposer au soleil. Se faire de l’ombre en portant un chapeau respirant à bord large ou à l’aide d’un parapluie.

Limiter l’activité physique.

Il faut savoir que les enfants ne transpirent pas autant que les adultes et sont donc plus vulnérables au stress de chaleur.

Demander au fournisseur de soins ou au pharmacien si les médicaments à prendre ou une maladie dont on est atteint peuvent augmenter les risques pour la santé en période de forte chaleur; suivre leurs recommandations.

Les maladies reliées à la chaleur incluent les coups de chaleur, l’épuisement et l’évanouissement causé par la chaleur, ou l’œdème (enflure des mains, pieds et chevilles), boutons de chaleur et crampes de chaleur (crampes musculaires). Surveillez les symptômes de la maladie reliée, lesquels incluent : l’étourdissement ou l’évanouissement, la nausée ou les vomissements, les maux de tête, la respiration et les battements de cœur accélérés, une soif extrême et la diminution de l’urination qui est d’un jaune foncé inhabituel. Devant l’apparition de l’un ou l’autre de ces symptômes en période de chaleur extrême, installez-vous immédiatement dans un endroit frais et buvez des liquides, préférablement de l’eau.

Le coup de chaleur constitue une urgence médicale. Appelez immédiatement le 911 si vous prenez soin d’une personne dont la température corporelle est élevée qui est soit inconsciente, confuse ou qui ne transpire plus. En attendant de l’aide, faites baisser immédiatement la température de la personne en l’amenant dans un endroit frais si possible, en appliquant de l’eau froide sur de grandes régions de peau ou sur les vêtements, et ventilez la personne le plus possible.

Le BSEO incite tout le monde à demeurer vigilant et prendre des précautions. N’oubliez pas de visiter souvent vos voisins, vos amis et les membres âgés de votre famille, surtout ceux qui souffrent de maladies chroniques, pour vous assurer qu’ils sont au frais et bien hydratés.

Pour obtenir les plus récentes informations concernant les alertes météorologiques d’Environnement et Changement climatique Canada, rendez-vous à : https://meteo.gc.ca/warnings/index_f.html?prov=son.

Pour un supplément d’information, visitez www.BSEO.ca/chaleur ou appelez au 613-933-1375 ou 1 800 267-7120.