Des camps d’été virtuels

ONTARIO – Cette année, malgré les contraintes de la pandémie, les camps d’apprentissage du Conseil scolaire de district catholique de l’Est ontarien (CSDCEO) ont encore une fois vu le jour. Ce sont 165 élèves, de la maternelle à la 6e année, qui ont participé aux deux différents camps virtuels qui avaient lieu au cours du mois de juillet.

Un camp combiné en littératie et en numératie ainsi qu’un camp en francisation ont été offerts afin de répondre aux objectifs d’apprentissage des élèves. Animés virtuellement par du personnel scolaire qualifié, ces camps ont offert aux élèves une programmation divertissante et variée, mettant en avant plan la pédagogie entrepreneuriale, la communication orale et les tâches authentiques.

« Nous avons à coeur la réussite de chaque élève qui nous est confiée. Les camps d’été du CSDCEO viennent offrir le petit coup de pouce supplémentaire que certains ont besoin afin de rencontrer leurs objectifs d’apprentissage. En plus de favoriser la réussite globale des élèves, les camps permettent aux élèves de vivre des activités engageantes avec leurs amis et ce, malgré la pandémie. J’aimerais remercier les membres du personnel qui ont su s’adapter à la réalité actuelle afin de rendre l’apprentissage en ligne intéressant et divertissant. », de dire François Turpin, directeur de l’éducation et secrétaire.

Le Conseil scolaire de district catholique de l’Est ontarien (CSDCEO) est le plus grand réseau d’écoles de langue française dans les cinq comtés de Stormont, Dundas, Glengarry, Prescott et Russell. En plus d’avoir le plus haut taux de diplomation de la région (93,9 %), le CSDCEO offre des programmes pour la réussite de tous les élèves, des valeurs catholiques, un français de qualité et un certificat de bilinguisme. Le CSDCEO assure l’éducation à plus de 10 100 élèves, répartis dans plusieurs centres de la petite enfance (garderies), 25 écoles élémentaires, 7 écoles secondaires et le Centre d’éducation et de formation de l’Est ontarien (CÉFEO).