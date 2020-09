Opportunités de chasse sur les terres de la CNS à l’approche de l’automne

FINCH, Ontario – L’automne approche et c’est un moment privilégié pour de nombreux habitants de la région. L’air frais et vif entraîne un changement de saison et l’été fait place à l’automne et à la saison de chasse.

La Conservation de la Nation Sud (CNS) possède et gère plus de 13 000 acres de forêts gérées en communauté, de zones humides et de prairies, dans son bassin versant de 4 441 km² dans l’Est de l’Ontario, dont plus de 8 500 acres sont accessibles à la chasse avec l’autorisation de la CNS.

Le coût d’un permis de chasse sur certaines propriétés de la CNS est de 100 dollars pour les résidents du bassin versant, versés à l’Office de protection de la nature. Les chasseurs doivent également avoir un permis provincial du ministère des Richesses naturelles et des Forêts (MRNF) et doivent fournir une preuve d’assurance-responsabilité à la CNS.

Les terres de la CNS sont gérées, restaurées et entretenues de manière durable pour les loisirs et la protection du patrimoine naturel local. Certaines de ces aires naturelles protégées offrent un éventail de possibilités de chasse pour des espèces telles que cerf, orignal, sauvagine, petit gibier et lapin. Les frais de permis contribuent à soutenir les activités de gestion des terres et le programme annuel d’apprentissage de la chasse pour jeunes de la CNS.

Les chasseurs doivent toujours faire preuve de prudence et porter des vêtements de haute visibilité lorsqu’ils accèdent aux terres de la CNS, car certaines aires peuvent être fréquentées par plusieurs personnes en même temps. Il est également conseillé aux résidents de se protéger et de protéger leurs animaux domestiques lorsqu’ils explorent la nature pendant la saison de la chasse en portant des vêtements de haute visibilité.

La chasse est interdite dans les aires de conservation publiques de la CNS où il existe un réseau de sentiers aménagés. Les résidents peuvent accéder à l’outil de cartographie en ligne de la CNS sur www.nation.on.ca pour savoir quelles propriétés de l’Office de protection de la nature sont autorisées pour la chasse.

Toutes les règles de l’Office de protection de la nature et les lois du MRNF s’appliquent aux aires de chasse de la CNS. Il est illégal de chasser sur les terres de la CNS sans un permis de l’Office de protection de la nature. Veuillez prendre connaissance des conditions de chasse spécifiques à chaque endroit et veillez à toujours garder votre permis de chasse de la CNS sur vous.

Pour signaler le braconnage et d’autres infractions liées à la chasse ou aux ressources naturelles, veuillez appeler la ligne d’information du MRNF au 1-877-847-7667. Pour plus de renseignements et pour accéder au formulaire de demande de permis de la CNS, veuillez consulter le site www.nation.on.ca/recreation/hunting-and-trapping ou composer le 1-877-984-2948.