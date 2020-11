Collecte de fonds virtuelle : la vente aux enchères d’art en ligne de la CNS permet de recueillir 6 500 $ pour la plantation d’arbres

FINCH, Ontario – La toute première vente aux enchères silencieuse en ligne Art et Arbres de la Conservation de la Nation Sud (CNS) a permis de recueillir près de 6 500 $ pour la saison de plantation d’arbres du printemps 2021 de l’Office de protection de la nature.

Au total, 125 participants ont placé 244 enchères sur 33 objets donnés par des artistes, photographes et artisans locaux. L’enchère silencieuse s’est déroulée entièrement en ligne du 8 au 29 octobre sur le site www.32Auctions.com.

Tous les fonds recueillis serviront à aider la CNS à atteindre son objectif record pour 2021 : planter 200 000 arbres indigènes dans son bassin versant de l’Est de l’Ontario en une

seule année.

« On ne pourrait pas être plus heureux du montant total recueilli lors de notre collecte de fonds, qui permettra d’acheter et de planter des milliers d’arbres supplémentaires pour soutenir l’objectif ambitieux de plantation de l’année prochaine », déclare Taylor Campbell, spécialiste en communications de la CNS. «

Nous tenons à remercier les résidents pour leur participation et leurs offres, ainsi que les artistes et photographes qui ont fait des dons. » a-t-il ajouté.

Depuis 1990, la CNS a planté plus de 3,4 millions d’arbres dans son bassin versant grâce à des partenariats communautaires et municipaux et à des initiatives annuelles de collecte de fonds pour améliorer le couvert forestier local.

L’Office de protection de la nature se préparait pour une saison de plantation record au printemps prochain, lorsque la pandémie l’a obligé à annuler et à repenser ses activités traditionnelles de collecte de fonds en personne. La vente aux enchères Art et Arbres est un autre exemple de la façon dont la CNS s’est adaptée à cette période pour travailler, collecter des fonds et s’engager avec ses municipalités partenaires et les résidents de la région.

« Nous continuerons à trouver des façons nouvelles et originales de collecter des fonds, et à proposer des programmes rentables qui protègent et restaurent l’environnement local au nom de nos municipalités partenaires et des résidents locaux. » a ajouté M. Campbell.

Les dons à la CNS peuvent être faits en ligne sur www.nation.on.ca/donate, ou en contactant le bureau de l’Office de protection de la nature à Finch au 1-877-984-2948 ou info@nation.on.ca. La CNS est un organisme de bienfaisance enregistré auprès de l’Agence du revenu du Canada et peut délivrer des reçus de dons aux fins de déclaration d’impôts.