Une lettre ouverte du Médecin hygiéniste à la communauté

Avec les Fêtes qui arrivent bientôt et 2020 qui tire à sa fin, c’est un bon moment, je crois, pour faire un retour sur l’année dernière.

Il va sans dire qu’elle a été difficile pour tout le monde. La pandémie de COVID-19 a obligé chacun d’entre nous de changer notre façon de faire les choses et d’interagir avec les autres. Des inconvénients tels que de porter un masque à faire la file avant d’entrer dans les édifices et rester à distance des autres—c’est autant stressant que ce peut être frustrant. Cela a été particulièrement difficile pour nos familles et nos relations, ayant dû trouver d’autres moyens de jongler la famille, l’école et le travail, et de rester en contact avec nos proches. Pour trop de gens, l’année signifie aussi des temps durs et des tragédies : perte de stabilité financière et décès de personnes chères des suites du coronavirus. Dans nos communautés ainsi que partout dans le monde, la COVID-19 a causé de lourdes pertes.

Malgré les défis auxquels nous avons été confrontés, notre communauté a su unir ses efforts pour aider à nous protéger les uns les autres de la propagation du virus, à suivre les précautions de santé publique telles que le port du masque, la distanciation physique pendant les sorties publiques, et l’adoption de moyens créatifs de rester en contact avec nos proches, et de veiller les uns sur les autres. Bon nombre de nos entreprises locales, des écoles et des travailleurs de la santé ont déployé des efforts extraordinaires pour prévenir la propagation du virus. Ensemble, nos efforts collectifs ont permis d’éviter la transmission incontrôlée de la COVID-19 dans notre communauté et je vous en suis infiniment reconnaissant.

Cependant, nous sommes à un point crucial de la seconde vague de la pandémie. La région du BSEO a connu des hausses importantes de cas de COVID-19 au cours des dernières semaines. Comme ce fut le cas pour d’autres régions de la province, la propagation dans la communauté peut augmenter rapidement et menacer la capacité des soins de santé dans nos hôpitaux et les autres services qui nous sont essentiels. La propagation incontrôlée peut aussi menacer l’économie locale en forçant la fermeture des entreprises comme dernier recours pour freiner la transmission du virus. Et comme nous le savons trop bien dans notre propre région, cela peut avoir des conséquences dévastatrices pour nos résidents les plus vulnérables.

Bien que nous soyons tous épuisés par la pandémie et que nous souhaitions le retour de jours meilleurs, il est impératif de continuer à respecter les précautions de santé publique pour que les cas de COVID demeurent à un niveau acceptable dans notre communauté.

C’est pourquoi j’encourage les résidents à envisager différents moyens de célébrer les Fêtes en sécurité cette année. Dans l’esprit communautaire de gentillesse, de compassion et de générosité que suscite la période de Noël tout en souhaitant que 2021 soit meilleure, je rappelle qu’il sera extrêmement important de suivre les directives de santé publique au cours des prochaines semaines pour éviter une poussée de cas de COVID après les Fêtes qui pourrait mettre à risque la vie, la santé et les moyens de subsistance des gens.

Nous pouvons célébrer en sécurité tout en protégeant nos êtres chers et notre communauté en limitant les célébrations en personne à ceux avec qui nous habitons ou avec un seul autre ménage si vous habitez seul. Il existe plusieurs moyens créatifs de célébrer les Fêtes en toute sécurité avec la famille et les amis à l’extérieur de notre foyer : des rassemblements virtuels pour partager un repas et ouvrir les cadeaux en sont des exemples. Nous pouvons aussi faire notre part pour assurer la sécurité de tous ceux qui nous entourent en limitant nos sorties dans la communauté aux commissions essentielles et en restant à la maison quand on ne se sent pas bien. Pendant nos sorties publiques, évitons les foules, portons notre masque, restons à 2 mètres les uns des autres et lavons-nous les mains régulièrement.

Malgré ses périodes difficiles, l’année 2020 se termine en nous donnant une raison d’être optimiste – les vaccins seront bientôt disponibles et permettront de diminuer l’impact de la COVID-19 et de reprendre graduellement nos activités normales. En attendant, continuons de respecter les précautions de santé publique et d’assurer la sécurité de nos proches pour qu’on puisse ensemble anticiper des temps meilleurs en 2021.

Pour en savoir plus sur les moyens de célébrer en toute sécurité et de prévenir la propagation de COVID-19, consultez le site Web du Bureau de santé de l’est de l’Ontario à www.BSEO.ca.

Je souhaite à tous santé et bonheur pendant la saison des Fêtes.

Dr Paul Roumeliotis

Médecin hygiéniste

Bureau de santé de l’est de l’Ontario