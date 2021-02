Desjardins et le Centre d’éducation financière EBO sont fiers de lancer le Fonds d’entraide Desjardins – un programme de micro-prêt unique dans l’Est ontarien !

Ottawa, le 19 janvier 2021 – Desjardins et le Centre d’éducation financière EBO annoncent officiellement le lancement du Fonds d’entraide Desjardins, un programme communautaire de micro-prêt unique destiné à la population de l’Est ontarien.

Le Fonds d’entraide Desjardins fait déjà ses preuves depuis une vingtaine d’années au Québec, et depuis maintenant plus de douze ans en Ontario à Ottawa. Il s’agit d’une première pour l’Est ontarien, qui reflète le désir constant de Desjardins d’étendre la portée du programme.

Grâce à cet investissement de Desjardins, le programme est maintenant accessible dans le cadre du service de consultation budgétaire du Centre EBO, un organisme communautaire à but non lucratif qui est lui-même établi dans la région de la capitale nationale depuis plus de 40 ans.

Issu de ce partenariat de longue date entre Desjardins et le Centre d’éducation financière EBO, ce programme exprime la volonté des deux organismes de répondre aux besoins des collectivités de l’Est ontarien en venant en aide aux personnes et aux familles en difficulté, tout en visant la prévention par l’accès à des consultations budgétaires gratuites et offertes dans les deux langues officielles.

Une conseillère budgétaire, Nathalie Lessard (www.centre-ebo.com), est maintenant en poste et désireuse de soutenir une tranche de la population placée en situation de vulnérabilité financière, de façon impartiale et sans jugement. Elle pourra avant tout appuyer ceux et celles qui voudront prendre en main leur situation budgétaire. Ce soutien sera sans doute bienvenu en cette période de pandémie, où les finances d’un grand nombre de personnes et de familles ont été ébranlées.

Pour le Centre EBO, qui coordonnera le programme, l’offre du Fonds d’entraide Desjardins dans l’Est ontarien est très significative. En effet, dans certains cas, un coup de pouce sous la forme d’un petit prêt sans intérêt et remboursable selon la capacité financière de la personne pourra faire toute la différence… et ainsi prévenir le recours à des ressources qui prêtent selon des conditions abusives à une population vulnérable.

Pour Desjardins, ce programme de micro-prêt et de consultation budgétaire représente un investissement dans la communauté et reflète les valeurs de Desjardins en matière de solidarité sociale, d’éducation financière et d’engagement dans le développement du milieu.

Nathalie Lessard

Conseillère budgétaire de l’Est ontarien

613-581-9682

nlessard@centre-ebo.com

https://www.centre-ebo.com

Centre d’éducation financière EBO

300 rue Olmstead,

Ottawa (ON) K1L 7K1