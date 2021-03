Activités virtuelles pour la Semaine nationale de la francophonie au CSDCEO

ONTARIO – Les élèves des écoles du Conseil scolaire de district catholique de l’Est ontarien (CSDCEO) participeront à diverses activités virtuelles pédagogiques et culturelles dans le cadre de la Semaine nationale de la francophonie.

C’est sous le thème « S’engager, à sa façon! » que se tiendra la Semaine nationale de la francophonie qui s’inscrit dans les festivités des Rendez-vous de la Francophonie. Cette célébration a pour objectif de stimuler le développement d’une identité culturelle francophone dynamique et de créer un sentiment d’appartenance à la francophonie. Des activités pédagogiques ont été développées spécialement par l’Association canadienne d’éducation de langue française (ACELF) pour l’occasion.

Il est à noter que la Semaine nationale de la francophonie se déroule toujours au mois de mars afin de souligner par la même occasion la Journée internationale de la Francophonie qui a lieu le 20 mars.

« La langue française et la culture franco-ontarienne se retrouvent au cœur de la mission du CSDCEO. Nous souhaitons que chacun de nos élèves devienne une citoyenne ou un citoyen animé d’une fierté pour sa foi catholique, la francophonie et la culture franco-ontarienne. », de partager M. François Turpin, directeur de l’éducation et secrétaire.

