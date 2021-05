Les aires de conservation et les rampes de mise à l’eau de la CNS sont ouvertes

May 28, 2021

FINCH, Ontario – La CNS a rouvert les rampes de mise à l’eau, les points d’accès aux rivières et certaines aires de conservation au public, en prenant certaines précautions relatives à la COVID-19.

Les pêcheurs à la ligne et les plaisanciers de tout le territoire de 4 441 km2 de la Conservation de la Nation Sud (CNS) dans l’Est de l’Ontario peuvent se préparer

(en toute sécurité) pour la saison.

Les structures de jeux sont ouvertes, mais les toilettes resteront fermées pendant le décret ordonnant de rester à domicile. Veuillez ne visiter ces aires qu’avec les membres de votre propre famille. N’oubliez pas de porter un masque lorsque vous utilisez les installations ou que vous êtes en contact étroit avec d’autres personnes.

La CNS rappelle aux usagers que les directives de distanciation doivent continuer à être suivies : veuillez tenir vos animaux en laisse, ne pas jeter de détritus et ne pas vous rassembler sur les sentiers, dans les aires de pêche ou de stationnement, ou sur les quais. Veuillez être respectueux et courtois envers les autres visiteurs.

Il est également dangereux et illégal, en vertu de la Loi fédérale sur les pêches, de pêcher à moins de 23 mètres d’un barrage : veuillez ne pas pêcher près des barrages ni utiliser les structures de contrôle des eaux pour accéder aux rivières. Les poissons se rassemblent dans ces endroits pour accéder aux échelles à poissons et passer au-dessus des barrages. La pêche empêche de nombreuses espèces de poissons de frayer, ce qui pose des risques importants pour les populations de poissons. Veuillez utiliser des lieux de pêche sûrs et appropriés.

Les aires de conservation suivantes et les points d’accès à la rivière et de mise à l’eau des partenaires municipaux sont tous ouverts depuis le 21 mai :

-Aires de conservation High Falls et du parc Doran (Casselman)

-Aire de conservation de St. Albert (St. Albert)

-Mise à l’eau du parc de Crysler (Crysler)

-Rampe de mise à l’eau d’Embrun (Embrun)

-Aire de conservation du pont Cass (Winchester)

-Aire de conservation Jessup’s Falls (Plantagenet)

-Aire de conservation du parc McIntosh (Berwick)

-Aire de conservation de Findlay Creek (Ottawa)

-Promenade de la tourbière d’Alfred (Alfred)

-Quais et rampe de mise à l’eau du secteur riverain de Chesterville (Chesterville)

-Aire de conservation du parc Oak Valley Pioneer (Winchester Springs)

-Parc riverain et rampe de mise à l’eau du Moulin de Spencerville (Spencerville)

Les aires de conservation suivantes restent ouvertes et entretenues :

-Aire de conservation de la Forêt Two Creek (Morrisburg)

-Aire de conservation de la Forêt Oschmann (Ormond)

-Aire de conservation Robert Graham (Glen Stewart)

-Aire de conservation de la Forêt Warwick (Berwick)

-Aire de conservation J. Henry Tweed (Russell)

-Aire de conservation W. E. Burton (Russell)

-Aire de conservation Reveler (Crysler)

-Parc Nokomis (Limoges)

L’aire de conservation suivante restera temporairement fermée :

-Aire de conservation du Camp Sheldrick (Winchester)

« Nous ne pourrions être plus ravis d’ouvrir le reste de nos parcs, rampes de mise à l’eau et quais », a déclaré John Mesman, responsable des Terres protégées et de la sensibilisation communautaire de la CNS. « Les gens sont impatients d’explorer les espaces naturels près de chez eux et tant que nos visiteurs continuent d’utiliser nos espaces publics en toute sécurité, nous sommes heureux de leur donner accès à l’environnement local ! »

La CNS suit de près la pandémie et son évolution et communiquera des mises à jour sur les changements apportés aux opérations et à la continuité des activités dès qu’elles seront disponibles à l’adresse www.nation.on.ca/coronavirus.

La CNS gère 20 000 acres de forêts communautaires dans l’Est de l’Ontario, et un grand nombre d’aires de conservation publiques à usage quotidien ont été données à l’Office de protection de la nature par l’entremise du Programme d’acquisition de terres de la CNS afin d’aider à préserver l’héritage naturel des donateurs et d’offrir aux gens un endroit où ils peuvent sortir et se retrouver dans la nature.

La CNS est un organisme environnemental communautaire sans but lucratif qui compte sur les dons et les revenus autogénérés pour protéger et améliorer l’environnement local sur son territoire de 4 441 km2, au nom de ses 16 municipalités partenaires.

Pour en savoir plus ou faire un don à la CNS, consultez le site www.nation.on.ca/donate.