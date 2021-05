Reprise de certaines chirurgies électives à l’HCC

CORNWALL, Ontario – Le gouvernement de l’Ontario a autorisé l’Hôpital communautaire de Cornwall (HCC) à reprendre graduellement certaines chirurgies électives ainsi que des chirurgies d’un jour et interventions non urgentes et ne constituant pas une urgence majeure.

La directive du gouvernement provincial ordonnant l’arrêt de ces services est entrée en vigueur le 20 avril pour que les hôpitaux puissent faire face au nombre croissant de patients qu’il a fallu hospitaliser en raison de la COVID-19, sans que ces établissements soient débordés.

Bien que le nombre d’hospitalisations demeure élevé à l’échelle provinciale, il diminue dans plusieurs communautés, ouvrant ainsi la voie aux hôpitaux ayant des ressources et une capacité adéquates, y compris l’HCC, pour qu’ils reprennent graduellement les interventions de jour ne nécessitant pas de séjour des patients.

Voici des exemples de telles interventions de jour non urgentes et ne constituant pas une urgence majeure : chirurgie de la cataracte, chirurgie de la peau, procédures gastro-intestinales, amygdalectomie, réparation des tendons et des muscles, etc. Les interventions urgentes et constituant une urgence majeure en raison de situations mettant la vie en danger et de problèmes de santé urgents n’étaient pas visées par la directive provinciale et se sont poursuivies durant la troisième vague ce printemps à l’HCC.

On estime que plus de 2,000 patientes et patients attendent actuellement une intervention non urgente à l’HCC.

Toutefois, l’hôpital est convaincu qu’il sera en mesure de réduire efficacement ce nombre et de rattraper son retard dans les mois à venir, comme il l’a fait après chaque vague.

« Nous savons que les gens sont parfois impatients ou préoccupés pendant qu’ils attendent une intervention, a dit la présidente et directrice générale de l’HCC, Jeanette Despatie. Nous avons soigneusement planifié afin d’être prêts à reprendre les chirurgies et les interventions non urgentes et ne constituant pas une urgence majeure, et ce, dès que possible, tout en tenant compte des besoins, des pressions découlant de la pandémie et des autres services cliniques », a-t-elle ajouté.

L’HCC continue de fonctionner à plein régime ou presque. La reprise sera graduelle et évaluée attentivement pour que l’établissement puisse intervenir rapidement face à une augmentation des cas de COVID-19 et du nombre d’hospitalisations.

Nous demandons aux résidentes et aux résidents de bien vouloir continuer à suivre les lignes directrices en vigueur de la santé publique et de songer à se faire vacciner pour aider à atténuer les éclosions communautaires de COVID-19 qui pourraient rapidement déborder l’hôpital et afin que nous puissions nous concentrer sur l’accroissement sécuritaire des interventions de jour ne constituant pas une urgence majeure, puis ultimement de ces interventions pour les patients hospitalisés, a dit Despatie.

Pour le moment, l’HCC communiquera uniquement avec les patientes et les patients admissibles dont la chirurgie ou l’intervention a été reportée, et ce, afin de fixer une nouvelle date. On invite les personnes à consulter le site web de l’HCC au www.cornwallhospital.ca/fr/Chirurgie pour obtenir les informations les plus récentes