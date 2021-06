Reconnaissance provinciale pour Martial Levac

ONTARIO – Lors du 23e Congrès annuel de l’Association franco-ontarienne des conseils scolaires catholiques (AFOCSC), qui a eu lieu le 15 mai dernier, M. Martial Levac, vice-président du Conseil scolaire de district catholique de l’est de l’Ontario (CSDCEO), s’est vu remettre le Prix d’excellence en éducation catholique de l’AFOCSC.

M. Levac siège à la table politique du CSDCEO depuis plus de 20 années. M. Levac a contribué avec leadership à des dossiers de grande envergure au sein du CSDCEO. Il a activement participé à la création du CSDCEO tel que nous le connaissons aujourd’hui et a toujours été une personne activement impliquée au niveau de la prise de décisions au sein de la table politique du CSDCEO.

L’AFOCSC agit en tant que porte-parole des conseils scolaires catholiques de langue française en Ontario. Au service de ses membres, elle défend leurs intérêts et promeut l’éducation catholique de langue française auprès de la communauté ontarienne et des gouvernements. L’organisation remet annuellement le Prix d’excellence en éducation catholique à une conseillère ou un conseiller scolaire pour sa contribution exceptionnelle dans le domaine de l’éducation catholique de langue française.

« Je tiens à féliciter M. Levac pour cette reconnaissance bien méritée. M.Levac est un modèle de construction identitaire francophone et catholique, et un leader hors pair. Nous sommes choyés d’avoir des conseillères et conseillers scolaires à la table du Conseil qui sont passionnés et qui ont à cœur la réussite des élèves qui nous sont confiés dans nos écoles catholiques de langue française. », de dire François Bazinet, président du CSDCEO.

Le Conseil scolaire de district catholique de l’Est ontarien (CSDCEO) est en croissance au niveau des inscriptions. Il assure l’éducation à plus de 10 200 élèves, répartis dans plusieurs centres de la petite enfance (garderies), 25 écoles élémentaires, 7 écoles secondaires et le Centre d’éducation et de formation de l’Est ontarien (CÉFEO). En plus d’avoir le plus haut taux de diplomation de la région (92,9 %), le CSDCEO offre des programmes pour la réussite de tous les élèves, un enseignement basé sur les valeurs catholiques, un français de qualité et un certificat de bilinguisme. Le CSDCEO est le plus grand réseau d’écoles de langue française dans les cinq comtés de Stormont, Dundas, Glengarry, Prescott et Russell et aussi le plus grand employeur sur ce territoire. Le CSDCEO, c’est une tradition d’excellence !