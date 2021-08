L’HCC accueille une nouvelle vice-présidente des Services aux patients et directrice des soins infirmiers

CORNWALL, Ontario – L’Hôpital communautaire de Cornwall (HCC) a le plaisir d’accueillir sa nouvelle vice-présidente des Services aux patients et directrice des soins infirmiers, Linda Gravel.

Linda compte plus de 35 ans d’expérience en soins infirmiers et à titre de leader en santé. Avant de se joindre à l’HCC, elle a été directrice de la pratique professionnelle, de l’éducation et de la gestion des risques chez Mackenzie Health à Richmond Hill et à Vaughan. Elle a également occupé diverses fonctions au sein des secteurs des opérations des programmes, d’amélioration de la qualité et de la sécurité des patients d’hôpitaux du Nord et du Sud de l’Ontario.

« Je suis persuadée que Linda sera un grand atout pour l’équipe de l’HCC et qu’elle y cadrera merveilleusement bien alors que nous nous appliquons à respecter notre engagement à fournir des soins exceptionnels centrés sur les patients, dit la présidente et directrice générale de l’établissement, Jeanette Despatie. Au nom de l’HCC et notre communauté, je lui souhaite chaleureusement la bienvenue. »

« Je suis ravie d’être la nouvelle vice-présidente des Services aux patients et directrice des soins infirmiers de l’HCC, dit Linda Gravel. J’ai hâte de travailler avec les équipes de l’hôpital et d’avoir l’occasion de prendre appui sur l’excellent travail déjà fait. »

Linda Gravel est titulaire d’un diplôme en soins infirmiers du Collège Northern (Kirkland Lake) et d’un baccalauréat en sciences infirmières de l’Université Western (London) ainsi que d’une maîtrise en leadership en santé de l’Université Royal Roads (Victoria, Colombie-Britannique).

Pour plus de renseignements sur l’équipe de gestion de l’HCC, veuillez consulter le www.cornwallhospital.ca/fr/ÉquipedeGestion.