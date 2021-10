L’HCC et le BSEO sonnent l’alarme sur les tendances inquiétantes de la COVID-19 à Cornwall

CORNWALL, Ontario – L’Hôpital communautaire de Cornwall (HCC) et le Bureau de santé de l’est de l’Ontario (BSEO) sont inquiets du taux élevé de COVID-19 et du faible taux de vaccination à Cornwall, lesquels contribuent significativement à la hausse de la propagation dans la communauté et des hospitalisations dans la ville. Le taux de positivité des tests à Cornwall est présentement 5 fois plus élevé que la moyenne provinciale.

En date du 7 octobre, 18 patients atteints de la COVID-19 sont admis au HCC, dont 5 aux soins intensifs; le mois dernier, notamment le 7 septembre, il n’y en avait que 2 à l’hôpital. De plus, 8 membres du personnel du HCC sont à la maison, malade de la COVID-19. L’hôpital a dû déjà resserrer ses restrictions concernant les visiteurs en résultat et craint devoir apporter d’autres changements à ses activités et à ses services de soins de santé.

« La rapidité à laquelle la COVID-19 se propage dans la communauté a une incidence directe sur l’hôpital local. Il est très important pour nos patients, que nos services de santé non reliés à la COVID, par exemple les chirurgies non urgentes, soient maintenus. C’est pourquoi nous supplions la communauté de bien vouloir prendre la COVID-19 au sérieux, de se faire vacciner et de rester vigilant », dit Jeanette Despatie, Présidente et directrice générale du HCC.

Il est particulièrement préoccupant que des quartiers de Cornwall ont des taux de vaccination parmi les plus bas en Ontario, certains aussi faibles que 69 % des résidents admissibles étant entièrement vaccinés. À des fins de comparaison, 84 % de la population admissible dans la région sanitaire élargie du BSEO sont entièrement vaccinés et 82 % de la population admissible de la province l’étant également.

« Ce n’est pas une coïncidence qu’il y ait une telle poussée de cas et d’hospitalisations dans Cornwall. La grande majorité de ceux-ci se produisent parmi les personnes non vaccinées », déclare le Dr Paul Roumeliotis, Médecin hygiéniste du Bureau de santé de l’est de l’Ontario. « De plus, un taux élevé de transmission de COVID-19 dans la communauté se traduit par un taux élevé de cas et de flambées dans les milieux scolaires et les milieux de vie en collectivité. Ce qui est présentement le cas. »

Le HCC et le BSEO sont tous deux inquiets d’une poussée de cas et d’hospitalisations dans les jours et les semaines qui suivront la longue fin de semaine de l’Action de grâce. « La solution est d’augmenter le taux de vaccination dans la région de Cornwall et de continuer de respecter les directives de santé publique, surtout pendant la fin de semaine de l’Action de grâce qui arrive », poursuit le Dr Roumeliotis.

