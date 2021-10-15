LOCAL COVID UPDATE

Local Covid Numbers updated
October 15, 2021 @ 2:06 pm
TOTAL ACTIVE CASES: 160
CURRENTLY HOSPITALIZED: 12
PATIENTS IN ICU: 3
TOTAL NUMBER OF DEATHS: 117
TOTAL CUMMULATIVE CASES: 5,685
TOTAL NUMBER OF TESTS CONDUCTED IN EOHU REGION: 163,720
TOTAL NUMBER OF COVID-19 VACCINES ADMINISTERED IN EOHU REGION: 322,523
For local breakdown go to https://eohu.ca/en/covid/covid-19-status-update-for-eohu-region
PROVINCIAL STATS
TOTAL DOSES ADMINISTERED: 22,177,830
ELIGIBLE POPULATION WITH AT LEAST 1 DOSE: 87.3%
ELIGIBLE POPULATION FULLY VACCINATED: 82.79%
HOSPITALIZED: 265
IN ICU DUE TO COVID‑RELATED ILLNESS: 163
NEW DAILY CASES: 496
For Provincial breakdown go to https://covid-19.ontario.ca