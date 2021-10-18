LOCAL COVID UPDATE

Local Covid Numbers updated
October 18, 2021 @ 2:46 pm
TOTAL ACTIVE CASES: 162
CURRENTLY HOSPITALIZED: 15
PATIENTS IN ICU: 3
TOTAL NUMBER OF DEATHS: 117
TOTAL CUMMULATIVE CASES: 5,715
TOTAL NUMBER OF TESTS CONDUCTED IN EOHU REGION: 164,049
TOTAL NUMBER OF COVID-19 VACCINES ADMINISTERED IN EOHU REGION: 323,446
For local breakdown go to https://eohu.ca/en/covid/covid-19-status-update-for-eohu-region
PROVINCIAL STATS
TOTAL DOSES ADMINISTERED: 22,243,609
ELIGIBLE POPULATION WITH AT LEAST 1 DOSE: 87.47%
ELIGIBLE POPULATION FULLY VACCINATED: 83.13%
HOSPITALIZED: 145
IN ICU DUE TO COVID‑RELATED ILLNESS: 168
NEW DAILY CASES: 373
For Provincial breakdown go to https://covid-19.ontario.ca