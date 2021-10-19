LOCAL COVID UPDATE

October 19, 2021 — Changed at 15 h 18 min on October 19, 2021
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Seaway News Staff
LOCAL COVID UPDATE

Local Covid Numbers updated

October 19, 2021 @ 1:56 pm

 

TOTAL ACTIVE CASES: 145

CURRENTLY HOSPITALIZED: 17

PATIENTS IN ICU: 4

TOTAL NUMBER OF DEATHS: 117

TOTAL CUMMULATIVE CASES: 5,726

TOTAL NUMBER OF TESTS CONDUCTED IN EOHU REGION: 164,437

TOTAL NUMBER OF COVID-19 VACCINES ADMINISTERED IN EOHU REGION: 323,808

For local breakdown go to  https://eohu.ca/en/covid/covid-19-status-update-for-eohu-region

 

PROVINCIAL STATS

TOTAL DOSES ADMINISTERED: 22,264,919

ELIGIBLE POPULATION WITH AT LEAST 1 DOSE: 87.53%

ELIGIBLE POPULATION FULLY VACCINATED: 83.24%

HOSPITALIZED: 260

IN ICU DUE TO COVID‑RELATED ILLNESS: 159

NEW DAILY CASES: 328

For Provincial breakdown go to https://covid-19.ontario.ca

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