LOCAL COVID UPDATE

Local Covid Numbers updated
October 19, 2021 @ 1:56 pm
TOTAL ACTIVE CASES: 145
CURRENTLY HOSPITALIZED: 17
PATIENTS IN ICU: 4
TOTAL NUMBER OF DEATHS: 117
TOTAL CUMMULATIVE CASES: 5,726
TOTAL NUMBER OF TESTS CONDUCTED IN EOHU REGION: 164,437
TOTAL NUMBER OF COVID-19 VACCINES ADMINISTERED IN EOHU REGION: 323,808
For local breakdown go to https://eohu.ca/en/covid/covid-19-status-update-for-eohu-region
PROVINCIAL STATS
TOTAL DOSES ADMINISTERED: 22,264,919
ELIGIBLE POPULATION WITH AT LEAST 1 DOSE: 87.53%
ELIGIBLE POPULATION FULLY VACCINATED: 83.24%
HOSPITALIZED: 260
IN ICU DUE TO COVID‑RELATED ILLNESS: 159
NEW DAILY CASES: 328
For Provincial breakdown go to https://covid-19.ontario.ca