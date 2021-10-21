LOCAL COVID UPDATE

October 21, 2021 — Changed at 15 h 09 min on October 21, 2021
Reading time: 30 s
Seaway News Staff
LOCAL COVID UPDATE

Local Covid Numbers updated

October 21, 2021 @ 2:13 pm

 

TOTAL ACTIVE CASES: 143

CURRENTLY HOSPITALIZED: 24

PATIENTS IN ICU: 6

TOTAL NUMBER OF DEATHS: 120

TOTAL CUMMULATIVE CASES: 5,749

TOTAL NUMBER OF TESTS CONDUCTED IN EOHU REGION: 164,970

TOTAL NUMBER OF COVID-19 VACCINES ADMINISTERED IN EOHU REGION: 325,274

For local breakdown go to  https://eohu.ca/en/covid/covid-19-status-update-for-eohu-region

 

PROVINCIAL STATS

TOTAL DOSES ADMINISTERED: 22,312,892

ELIGIBLE POPULATION WITH AT LEAST 1 DOSE: 87.66%

ELIGIBLE POPULATION FULLY VACCINATED: 83.47%

HOSPITALIZED: 274

IN ICU DUE TO COVID‑RELATED ILLNESS: 161

NEW DAILY CASES: 413

For Provincial breakdown go to https://covid-19.ontario.ca

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