LOCAL COVID UPDATE

Local Covid Numbers updated
October 22, 2021 @ 2:29 pm
TOTAL ACTIVE CASES: 136
CURRENTLY HOSPITALIZED: 25
PATIENTS IN ICU: 6
TOTAL NUMBER OF DEATHS: 120
TOTAL CUMMULATIVE CASES: 5,757
TOTAL NUMBER OF TESTS CONDUCTED IN EOHU REGION: 165,215
TOTAL NUMBER OF COVID-19 VACCINES ADMINISTERED IN EOHU REGION: 326,264
For local breakdown go to https://eohu.ca/en/covid/covid-19-status-update-for-eohu-region
PROVINCIAL STATS
TOTAL DOSES ADMINISTERED: 22,338,662
ELIGIBLE POPULATION WITH AT LEAST 1 DOSE: 87.73%
ELIGIBLE POPULATION FULLY VACCINATED: 83.6%
HOSPITALIZED: 261
IN ICU DUE TO COVID‑RELATED ILLNESS: 149
NEW DAILY CASES: 492
For Provincial breakdown go to https://covid-19.ontario.ca