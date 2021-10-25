LOCAL COVID UPDATE

Local Covid Numbers updated
October 25, 2021 @ 1:38 pm
TOTAL ACTIVE CASES: 117
CURRENTLY HOSPITALIZED: 25
PATIENTS IN ICU: 6
TOTAL NUMBER OF DEATHS: 120
TOTAL CUMMULATIVE CASES: 5,764
TOTAL NUMBER OF TESTS CONDUCTED IN EOHU REGION: 165,413
TOTAL NUMBER OF COVID-19 VACCINES ADMINISTERED IN EOHU REGION: 327,002
For local breakdown go to https://eohu.ca/en/covid/covid-19-status-update-for-eohu-region
PROVINCIAL STATS
TOTAL DOSES ADMINISTERED: 22,394,887
ELIGIBLE POPULATION WITH AT LEAST 1 DOSE: 87.87%
ELIGIBLE POPULATION FULLY VACCINATED: 83.89%
HOSPITALIZED: 163
IN ICU DUE TO COVID‑RELATED ILLNESS: 138
NEW DAILY CASES: 326
For Provincial breakdown go to https://covid-19.ontario.ca