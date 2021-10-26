LOCAL COVID UPDATE

Local Covid Numbers updated
October 26, 2021 @ 1:35 pm
TOTAL ACTIVE CASES: 108
CURRENTLY HOSPITALIZED: 20
PATIENTS IN ICU: 6
TOTAL NUMBER OF DEATHS: 123
TOTAL CUMMULATIVE CASES: 5,769
TOTAL NUMBER OF TESTS CONDUCTED IN EOHU REGION: 165,787
TOTAL NUMBER OF COVID-19 VACCINES ADMINISTERED IN EOHU REGION: 327,386
For local breakdown go to https://eohu.ca/en/covid/covid-19-status-update-for-eohu-region
PROVINCIAL STATS
TOTAL DOSES ADMINISTERED: 22,413,315
ELIGIBLE POPULATION WITH AT LEAST 1 DOSE: 87.92%
ELIGIBLE POPULATION FULLY VACCINATED: 83.98%
HOSPITALIZED: 233
IN ICU DUE TO COVID‑RELATED ILLNESS: 138
NEW DAILY CASES: 269
For Provincial breakdown go to https://covid-19.ontario.ca