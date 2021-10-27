LOCAL COVID UPDATE

Local Covid Numbers updated
October 27, 2021 @ 2:39 pm
TOTAL ACTIVE CASES: 124
CURRENTLY HOSPITALIZED: 21
PATIENTS IN ICU: 6
TOTAL NUMBER OF DEATHS: 125
TOTAL CUMMULATIVE CASES: 5,791
TOTAL NUMBER OF TESTS CONDUCTED IN EOHU REGION: 166,095
TOTAL NUMBER OF COVID-19 VACCINES ADMINISTERED IN EOHU REGION: 328,265
For local breakdown go to https://eohu.ca/en/covid/covid-19-status-update-for-eohu-region
PROVINCIAL STATS
TOTAL DOSES ADMINISTERED: 22,435,076
ELIGIBLE POPULATION WITH AT LEAST 1 DOSE: 87.98%
ELIGIBLE POPULATION FULLY VACCINATED: 84.09%
HOSPITALIZED: 215
IN ICU DUE TO COVID‑RELATED ILLNESS: 134
NEW DAILY CASES: 321
For Provincial breakdown go to https://covid-19.ontario.ca