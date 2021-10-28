LOCAL COVID UPDATE

October 28, 2021 — Changed at 16 h 28 min on October 28, 2021
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Seaway News Staff
LOCAL COVID UPDATE

Local Covid Numbers updated

October 28, 2021 @ 2:08 pm

 

TOTAL ACTIVE CASES: 85

CURRENTLY HOSPITALIZED: 12

PATIENTS IN ICU: 2

TOTAL NUMBER OF DEATHS: 126

TOTAL CUMMULATIVE CASES: 5,802

TOTAL NUMBER OF TESTS CONDUCTED IN EOHU REGION: 166,316

TOTAL NUMBER OF COVID-19 VACCINES ADMINISTERED IN EOHU REGION: 328,729

For local breakdown go to  https://eohu.ca/en/covid/covid-19-status-update-for-eohu-region

 

PROVINCIAL STATS

TOTAL DOSES ADMINISTERED: 22,455,484

ELIGIBLE POPULATION WITH AT LEAST 1 DOSE: 88.03%

ELIGIBLE POPULATION FULLY VACCINATED: 84.2%

HOSPITALIZED: 197

IN ICU DUE TO COVID‑RELATED ILLNESS: 132

NEW DAILY CASES: 409

For Provincial breakdown go to https://covid-19.ontario.ca

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