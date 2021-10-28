LOCAL COVID UPDATE

Local Covid Numbers updated
October 28, 2021 @ 2:08 pm
TOTAL ACTIVE CASES: 85
CURRENTLY HOSPITALIZED: 12
PATIENTS IN ICU: 2
TOTAL NUMBER OF DEATHS: 126
TOTAL CUMMULATIVE CASES: 5,802
TOTAL NUMBER OF TESTS CONDUCTED IN EOHU REGION: 166,316
TOTAL NUMBER OF COVID-19 VACCINES ADMINISTERED IN EOHU REGION: 328,729
For local breakdown go to https://eohu.ca/en/covid/covid-19-status-update-for-eohu-region
PROVINCIAL STATS
TOTAL DOSES ADMINISTERED: 22,455,484
ELIGIBLE POPULATION WITH AT LEAST 1 DOSE: 88.03%
ELIGIBLE POPULATION FULLY VACCINATED: 84.2%
HOSPITALIZED: 197
IN ICU DUE TO COVID‑RELATED ILLNESS: 132
NEW DAILY CASES: 409
For Provincial breakdown go to https://covid-19.ontario.ca