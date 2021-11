L’HCC est maintenant un établissement d’échocardiographie agréé en Ontario

November 4, 2021 at 16 h 11 min

Les Services d’échocardiographie de l’Hôpital communautaire de Cornwall (HCC) ont obtenu l’agrément complet du programme d’amélioration de la qualité (PAQ) en échographie d’Accreditation Canada Diagnostics puisqu’on y offre certains des services diagnostiques et d’échocardiographie de la plus haute qualité en Ontario.

L’organisme Accreditation Canada Diagnostics évalue les organismes de soins de santé par rapport aux normes d’excellence afin de déterminer les façons de faire et les améliorations à apporter. La participation à son PAQ en échographie est ouverte à tous les établissements ontariens offrant de tels services et qui souhaitent devenir partenaires afin de trouver des occasions d’amélioration.

Un échocardiogramme est une échographie du coeur qui permet par exemple de détecter des anomalies structurales, des problèmes de fonctionnement cardiaque ou associés aux valvules. À l’HCC, on fait environ 3 200 échocardiogrammes par année pour les patientes et les patients de Cornwall et des environs.

L’HCC a choisi de participer au PAQ en échographie, connaissant bien la contribution que l’agrément peut apporter à l’amélioration de la qualité des soins pour les patients locaux.

Le processus rigoureux qui a été suivi faisait appel à des comités de médecins mis sur pied par AC Diagnostics afin de se pencher sur les cas de patientes et de patients, l’équipement, la formation et les compétences des équipes, et d’analyser les processus des programmes.

L’HCC a adopté avec succès toutes les suggestions d’amélioration pour obtenir l’agrément complet et devenir un établissement agréé d’échocardiographie.

« L’agrément complet indique que nos services d’échocardiographie respectent les normes de soins les plus élevées en Ontario, explique la directrice des Services diagnostiques de l’HCC, Jennifer Barkley. Cela montre aussi à notre communauté, aux patientes, aux patients et au personnel de notre hôpital l’accent que nous mettons sur l’apprentissage continu et les améliorations soutenues. »

« Cet agrément signifie que notre processus d’échocardiographie a été validé par nos pairs, a noté le Dr Kamal Sharma, directeur médical des Services d’échocardiographie à l’HCC. Les patients locaux peuvent se rassurer en sachant qu’ils obtiennent des services diagnostiques de grande qualité, sans avoir à se rendre dans un grand centre urbain »

En 2019, Agrément Canada a également décerné l’agrément avec mention d’honneur à l’HCC, soit la plus haute désignation accordée à un organisme dont le niveau de performance est le plus élevé possible.