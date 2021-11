Tout n’est pas rose pendant la saison des fêtes, et ce n’est pas grave

November 19, 2021 at 9 h 42 min

Lorsque vous écoutez le crooner Andy Williams chanter le classique de Noël “The Most Wonderful Time of the Year”, il est facile de penser que tout est joyeux et gai pendant les vacances, mais ce n’est pas toujours le cas. La saison des fêtes est une période difficile pour de nombreuses personnes. Cependant, il existe des moyens de préserver le bien-être mental.

Dans un sondage mené par la National Alliance on Mental Illness, une organisation basée en Virginie qui se consacre à l’amélioration de la vie des personnes touchées par la maladie mentale, près de 65 % des personnes interrogées souffrant d’une maladie mentale diagnostiquée ont estimé que le temps des fêtes avait aggravé leur état.

Même ceux qui n’ont pas de problèmes de santé mentale ont trouvé la période des fêtes difficile. Elles ont dit avoir éprouvé des sentiments de tristesse ou d’insatisfaction. La majorité des personnes interrogées ont déclaré avoir subi un stress et une pression financière et avoir été confrontées à des attentes irréalistes. La moitié des répondants se souvenaient de périodes plus heureuses de leur vie et les comparaient défavorablement au présent.

Les exigences de la saison des fêtes – notamment la pression exercée pour dépenser de l’argent, cuisiner, faire des gâteaux, nettoyer, socialiser et rendre la saison aussi festive que possible – peuvent être écrasantes.

Bev Gutray, ancienne directrice générale de l’Association canadienne pour la santé mentale, division de la Colombie-Britannique, affirme qu’il est facile de se sentir en détresse pendant les fêtes. “Parfois, il s’agit de laisser tomber les traditions et de trouver des moyens créatifs de se concentrer sur ce qui est le plus important pour vous”, dit-elle. “L’essentiel est de rester simple et de ne pas oublier de faire de votre santé mentale une priorité.”

Heureusement, les experts en santé mentale ont défini de nombreux moyens d’y parvenir.

Pour commencer, préparez les fêtes bien à l’avance. Si vous vous occupez de la décoration, de la cuisine, des achats et d’autres tâches plusieurs semaines à l’avance, vous serez plus à même de passer du temps avec votre famille, vos amis et vos collègues lorsque la période des fêtes arrivera.

De plus, soyez aussi organisé que possible dans vos préparatifs, ce qui nécessite de dresser une liste de tâches et de rayer chacune d’entre elles lorsque vous l’avez terminée.

Ne vous sentez pas non plus obligé de vous préparer tout seul. Les membres de la famille peuvent vous aider à décorer la maison, à emballer les cadeaux et même à rédiger des cartes de vœux.

Les finances sont une préoccupation majeure pour de nombreuses familles, surtout en ces temps difficiles. Mais vous pouvez prendre des mesures pour limiter les dépenses. Fixez un budget pour les achats de Noël et respectez-le. Vous n’avez pas besoin d’acheter un cadeau pour chaque membre de votre famille. Mettez plutôt tous les noms dans un chapeau et demandez à chaque membre de la famille de choisir un seul nom. De cette façon, chaque membre de la famille n’achète qu’un seul cadeau. Vous pouvez faire la même chose avec un groupe d’amis. Gardez à l’esprit que, dans de nombreux cas, un appel téléphonique ou une visite signifient davantage pour quelqu’un qu’un cadeau.

En augmentant les rencontres avec les gens pendant le temps des fêtes, vous améliorerez également votre santé mentale. Nouez des liens avec vos voisins et invitez-les à des réunions de famille ou rejoignez-les lors d’événements communautaires.

De nombreuses personnes bénéficient de l’aide apportée aux autres pendant le temps des fêtes en faisant du bénévolat dans une banque alimentaire locale ou en faisant un don à une organisation caritative qui aide les personnes dans le besoin. Le fait de savoir que vous faites une différence dans la vie de quelqu’un qui a moins de chance que vous peut vous faire du bien et remonter le moral.

Il est facile de manger et de boire trop pendant la période des fêtes, mais il serait sage de faire preuve de retenue; l’alcool est un dépresseur et de grandes quantités de sucre peuvent vous rendre léthargique. Il est également important de maintenir un régime d’exercice. Même une petite quantité d’exercice aide votre état d’esprit.

Il est important d’être indulgent envers vous-même. Ne vous inquiétez pas de devoir répondre aux attentes qui accompagnent la période des fêtes. Ne vous laissez pas envahir par le message véhiculé par les films, les chansons et les cartes de vœux du temps des fêtes. En bref, ne vous préoccupez pas de savoir comment les choses devraient être.

“Il y a beaucoup de pression culturelle pendant le temps des fêtes”, explique le Dr Ken Duckworth, grand spécialiste de la santé mentale et directeur médical de la National Alliance on Mental Illness. “Nous avons tendance à nous comparer à ces notions idéalisées de familles parfaites et de vacances parfaites”. Mais la réalité est que la plupart des gens ont des rassemblements pendant les fêtes moins que parfaits.

Par exemple, les personnes qui ont récemment perdu un être cher ont tendance à avoir des difficultés pendant les fêtes, qui mettent l’accent sur la famille et la convivialité. Mais c’est compréhensible – et il n’y a aucune raison de se sentir coupable à ce sujet . Parler de la personne décédée avec d’autres personnes peut aider à soulager la douleur.

Par-dessus tout, ne perdez jamais de vue la raison d’être du temps des fêtes : partager, aimer et passer du temps avec les personnes que vous aimez. Si vous gardez cela à l’esprit tout au long du mois, vous aurez plus de chances de commencer la nouvelle année dans la bonne humeur.

Les informations fournies ne remplacent pas les conseils d’un professionnel. Si vous avez besoin de conseils, veuillez consulter un professionnel de la santé qualifié. Pour de plus amples informations ou si vous souhaitez accéder à nos services à l’ACSM, veuillez appeler le 1-800-493-8271 ou consulter notre site web à l’adresse www.cmha-east.on.ca.