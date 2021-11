La parade du Père Noël de Cornwall revient en force pour la 50e année.

November 22, 2021 at 13 h 27 min

By Nicholas Seebruch, Traduit par Nicholas Laurin

CORNWALL, Ontario – Le grand homme en personne est revenu à Cornwall ce week-end, pour le 50e défilé annuel du Père Noël de Cornwall. Organisé par le Service Club Council, le thème de cette année était “50e ans de Noël”. Les participants et les spectateurs ont été encouragés à faire preuve d’originalité pour l’édition 2021 de la Parade Père Noël.

Le défilé de cette année était également remarquable, car il s’agissait d’un retour au format traditionnel du défilé après celui de 2020, qui avait été modifié pour respecter la restriction COVID-19 en vigueur à l’époque.

Selon le Parade Marshall Terry Muir, la communauté était présente en force pour voir le Père Noël et soutenir le défilé du Père Noël bien-aimé de Cornwall.

“Avec un préavis très court, nous avons fait passer le mot à la communauté”, a déclaré Muir. “Peut-être pour aider à célébrer le 50e anniversaire? Ou peut-être que les gens sont tout simplement prêts à revenir à la normale…. Nous avons eu beaucoup plus d’inscriptions que prévu à court préavis et plusieurs nouvelles inscriptions sont venues pour la première fois.

Muir a ajouté qu’au cours d’une année typique, la défilé compte entre 45 et 50 inscriptions et que cette année, le nombre total de chars étant de 42, la 50e édition du défilé a été un grand succès.

En plus du niveau d’intérêt pour les participants, la deuxième rue de Cornwall était bordée de participants au défilé, de l’école secondaire St. Lawrence jusqu’à l’intersection des rues Pitt et Augustus.

Le groupe Laframboise, une nouvelle entreprise qui s’est jointe au défilé, a remporté le prix de l’industrie. Le groupe Emard Bros a remporté le prix de la catégorie Commerce de Détail/Service. Le Manoir Parisien a remporté le prix du petit char. Roxborough Bus Lines a remporté le prix du service à but non lucratif. Des mentions spéciales ont été attribuées à Home Hardware et Cousin Eddie.

“Nous tenons à remercier la communauté de nous avoir soutenus”, a déclaré Muir. “Cela a signifié beaucoup”