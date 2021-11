Le EOHU encourage le public à se faire vacciner contre la grippe.

CORNWALL, Ontario – Avec le retour annuel de la saison de la grippe, le Bureau de santé de l’est de l’Ontario (EOHU) encourage toutes les personnes admissibles à recevoir le vaccin contre la grippe (influenza), particulièrement à la lumière de la pandémie actuelle de COVID-19.

“Avec l’arrivée de l’automne et du temps plus frais, ils apportent avec eux le début de la saison de la grippe. Le vaccin contre la grippe est la meilleure protection contre la grippe et avec la présence de COVID-19 dans la communauté, se faire vacciner est plus important que jamais. Le vaccin contre la grippe a été approuvé pour être utilisé en même temps que les vaccins COVID-19 et constitue une étape clé pour rester en bonne santé cette saison”, peut-on lire dans un communiqué du EOHU.

Le vaccin contre la grippe (influenza) est disponible dans la plupart des pharmacies et des centres de santé des comtés unis de SD&G et de Cornwall. Le EOHU offre le vaccin contre la grippe (influenza) aux enfants âgés de six mois à cinq ans.

“Le COVID-19 et la grippe partagent de nombreux symptômes, mais malgré leurs similitudes, être entièrement vacciné contre le COVID ne vous protégera pas de la grippe. Se faire vacciner contre la grippe peut contribuer à réduire la demande dans les centres d’évaluation du COVID-19. Moins il y a de personnes qui développent des symptômes de la grippe, moins il y a de personnes qui devront subir un test de dépistage du COVID-19”, peut-on lire dans le communiqué du EOHU. “Se faire vacciner contre la grippe réduira également vos chances de contracter la grippe et de devoir aller à l’hôpital. Vous pouvez contribuer à réduire la pression sur le système de santé en vous faisant vacciner contre la grippe”.

Les parents qui souhaitent faire vacciner leurs jeunes enfants sont priés de téléphoner au 613-933-1375 ou au 1-800-267-7120 pour prendre rendez-vous.

Certains groupes de personnes sont plus susceptibles de souffrir de complications dues à la grippe saisonnière, notamment les enfants âgés de 6 mois à moins de 5 ans, les personnes âgées de 65 ans et plus et les personnes atteintes de maladies chroniques. Il est également recommandé à toute personne qui vit avec une personne appartenant à l’une de ces catégories ou qui prend soin de se faire vacciner contre la grippe.