Les billets sont maintenant disponibles pour Holiday Sparkle 2021.

Holiday Sparkle est de retour et les billets sont disponibles dès maintenant! L’année dernière, l’événement Holiday Sparkle a vu plus de 5000 véhicules passés par Grey’s Creek à South Glengarry.

Cette année, Holiday Sparkle aura lieu au parc Lamoureux. Les billets sont payants et les recettes serviront à soutenir le experienCity Project, the United Way et the Raisin Region Conservation Area. Nous recueillerons également des denrées non périssables pour le centre Agapê. L’année dernière, nous avons récolté plus de 16 000 dollars pour the United Way et plus de 16 000 livres de nourriture pour le Centre Agapê!

Cette année, les invités seront invités à se promener dans un village d’hiver situé sur le front de la mer de Cornwall, plutôt que de passer par la route.

Il y aura du chocolat chaud, des cabines photographiques conçues par des organismes sans but lucratif et de petites entreprises locales, de la musique, des films, plusieurs dômes couverts décorés (où les invités pourront s’installer et se tenir au chaud), de magnifiques expositions de lumières de Noël et un marché de Noël qui se tiendra au Cornwall Square Pop Ups. Les dômes seront réservés, les réservations commencent la semaine du 22 novembre.

La soirée d’ouverture aura lieu le 9 décembre et l’événement se déroulera tous les soirs du jeudi au samedi jusqu’au 18 décembre, de 17 h à 22 h chaque soir. Le marché de Noël se tiendra les soirs du 10 au 11 décembre et du 17 au 18 décembre.

Comme l’année dernière, Holiday Sparkle est rendu possible grâce au soutien de nos sponsors communautaires. Nous sommes ravis de pouvoir compter sur les généreux sponsors suivants cette année:

The Cornwall Tourism Development Fund

Desjardins (Title and Chill Zone Sponsor)

Farm Boy (Food and Beverage Sponsor – celebrating 40 years since opening their first location in Cornwall)

JF Markell Homes in Markell Properties (Chill Zone and KidsZone Sponsor)

Home Hardware, SDG Tourism, and The Co.Lab (Dome Sponsors)

Ontario Power Generation, Epione Health and St. Lawrence College (Kids Zone Sponsors)

Pommier Jewellers (Enchanted Forest Sponsor)

Rurban Brewery (Photobooth Sponsor)

Réservez vos billets en ligne et courez la chance de gagner un pendentif flocon de neige en or bland 10 carats et diamant de Pommier Jewellets : www.holidaysparkle.ca.

Holiday Sparkle vous est présenté par le projet experienCity et le Conseil de développement social.

Pour plus d’informations, veuillez envoyer un courrier à hello@holidaysparkle.ca.