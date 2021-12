Le BSEO est à peine derrière la moyenne provinciale en fait de vaccination

CORNWALL, Ontario – Aujourd’hui, la solliciteuse générale Sylvia Jones, et la vice-première ministre et ministre de la Santé Christine Elliot onts souligné une étape importante dans le déploiement de la vaccination contre la COVID-19 en Ontario.

« Nous sommes heureux d’annoncer qu’en date d’aujourd’hui, 90 pour cent des Ontariens âgés de 12 ans et plus ont reçu au moins une dose du vaccin COVID-19, ce qui leur assure une meilleure protection contre le virus et ses variantes… En plus de l’étape d’aujourd’hui, plus de 87 pour cent des Ontariens âgés de 12 ans et plus on reçu leur deuxième dose; la vaccination des enfants âgés de 5 à 11 ans va est en cours et des injections de rappel sont administrées dans toute la province aux personnes », a déclaré la solliciteuse générale Sylvia Jones.

Dans le secteur du Bureau de santé de l’est de l’Ontario (BSEO), 85,26 pour cent des Ontariens âgés de 12 ans et plus ont reçu la deuxième dose du vaccin COVID-19, et 88,21 pour cent des Ontariens âgés de 12 ans et plus ont reçu une dose du vaccin COVID-19, ce qui représente 1,79 pour cent de moins que le pourcentage atteint. Le groupe d’âge comptant le plus grand nombre de personnes ayant reçu une deuxième dose du vaccin COVID-19 dans le BSEO est celui des 70-79 ans, soit 99 pour cent, et le group d’âge comptant le plus petit nombre de personnes vaccinées est celui des 18-29 ans, soit 74,6 pour cent.

Le Bureau de santé de l’est de l’Ontario (BSEO) est heureux d’annoncer qu’il tiendra des cliniques sans rendez-vous de vaccination contre la COVID-19 pour les enfants âgés de 5 à 11 ans et les membres de leur famille, y compris les enfants âgés de 12 à 17 ans qui n’ont pas encore été vaccinés ou qui ont besoin d’une deuxième dose. Les cliniques sans rendez-vous auront lieu les fin de semaine du 4 au 18 décembre dans six écoles de la région. Le calendrier et les lieux des cliniques sont disponibles sur www.EOHU.ca/vaccines5to11.

Les parents peuvent également prendre un rendez-vous pour faire vacciner leurs enfants dans une clinique communautaire par le biais du portail de vaccination COVID-19 de l’Ontario, à l’adresse www.covid19.ontariohealth.ca, ou en appelant le Centre provincial de vaccination au 1-833-943-3900. Pour les enfants qui ont des obstacles les empêchant de se rendre physiquement à une clinique de vaccination, les parents/tuteurs peuvent appeler le BSEO au 1-800-267-7120.

Le Bureau de santé de l’est de l’Ontario offre un soutien supplémentaire aux milieux de travail qui reconnaissent l’importance de la vaccination COVID-19. Pour soutenir ces employeurs et ces employés, le BSEO a élaboré le cours COVID-19 Vaccination: Making an Informed Decision. Ce cours examine toutes les questions, les avantages et les risques entourant le vaccin COVID-19 afin que les participants puissent prendre une décision éclairée.