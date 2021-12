Le premier bulletin d’information sur l’environnement de la ville présente des initiatives écologiques

CORNWALL, Ontario – La ville de Cornwall a publié son tout premier bulletin d’information sur l’environnement, qui décrit les diverses initiatives que la ville et ses partenaires entreprennent pour s’attaquer au problème et aux effets du changement climatique.

La coordonnateur de la durabilité présente sa vision

La ville de Cornwall a embauché d’Angela Parker comme coordonnatrice de la durabilité

« D’aussi loin que je me souvienne, j’ai toujours été passionnée par l’environnement, en particulier par les espèces non humaines. J’ai obtenu une maîtrise en géographie et en études urbaines et environnementales à l’Université Concordia de Montréal, où mes recherches portaient sur les interactions entre les être humains et les non-humains et sur l’écologie routière. J’ai commencé à travailler pour la Ville en mars 2021 en tant que coordonnatrice des projets de durabilité, un tout nouveau poste. J’aime mon travail, car il implique la sensibilisation de la communauté, comme la journée Éco, et un travail de collaboration avec tous les services de la ville », écrit Parker dans le bulletin.

Mme Parker explique en quoi la réduction des gaz à effet de serre est une priorité.

« En atténuant les émissions de gaz à effet de serre et en devenant plus résilient aux événements climatiques extrêmes. Mais aussi en équilibrant les priorités en matière de changement climatique avec des considérations multiples – et parfois contradictoires – à mesure que la ville se développe », a-t-elle écrit.

Group de travail “Youth for Climate Action“

Posez votre candidature le 13 décembre 2021 à 16 heures pour rejoindre le groupe de travail “Youth for Climate Action“. Le groupe de travail “Youth for Climate Action“ de Cornwall donnera une voix aux jeunes en aidant la ville à donner aux résidents les moyens d’agir sur les questions de changement climatiques.

Atelier de rapport sur la Grande Rivière, 15 décembre

Cette présentation virtuelle aura lieu le mercredi 15 décembre de 19 à 20 heures et soulignera l’importance de l’intendance des terres en combinaison avec la conservation culturelle qui est nécessaire pour engager et habiliter les communautés.

Conseil environnemental du mois

Vous pouvez recycler le papier d’emballage (sans paillettes ni papier d’aluminium), mais envisagez d’utiliser ces méthodes alternatives pour être plus respectueux de l’environnement : emballer les cadeaux dans des tissus réutilisables, utilisez des sacs-cadeaux, des emballages en papier et du papier journal.

Collecte des arbres de Noël

Du 10 au 14 janvier, l’entrepreneur en feuilles et en résidus de jardinage de la Ville ramassera les vrais arbres de Noël. Veuillez-vous assurer d’enlever toutes les lumières et décorations. Les arbres collectés seront acheminés vers le tas de bois propres à la décharge, où ils seront transformés en paillis et réutilisés.