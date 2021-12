L’Hôpital communautaire de Cornwall sollicite des commentaires au sujet de son plan stratégique

December 6, 2021 at 15 h 17 min

L’Hôpital communautaire de Cornwall (HCC) entreprend le développement de son plan stratégique 2022-2027. Au cours des prochaines semaines, il recueillera les observations d’intervenants dont le personnel, les médecins, les patients, les proches aidants, les fournisseurs de services communautaires et les fournisseurs de soins de santé, les gouvernements et les membres de la communauté.

Les personnes intéressées peuvent transmettre leurs observations sur le prochain plan stratégique en répondant à un sondage en ligne sur le site de l’hôpital au www.cornwallhospital.ca/fr/plan-strategique.

« En nous appuyant sur notre volonté à faire participer les gens et à fournir des soins centrés sur le patient, nous espérons recevoir les commentaires de tous les intervenants, dit la présidente et directrice générale de l’HCC, Jeanette Despatie. Il est essentiel que notre plan stratégique concorde avec les besoins de notre population. »

Le plan stratégique précédent de l’établissement (2016-2021) dressait la liste des domaines suivants et y faisait des progrès, à savoir l’informatique et les technologies de la santé, les programmes communautaires, la participation des patients, des familles et des fournisseurs de soins, de même que les initiatives ayant trait à la qualité des services de santé reconnues à l’échelle nationale.

« Nous sommes impatients d’élaborer un plan stratégique englobant les voix de notre personnel, de la communauté et d’intervenants variés », ajoute Despatie.