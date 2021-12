Les habitants de Cornwall, souhaitent un avenir durable, selon les résultats d’une enquête

CORNWALL, Ontario – Le mercredi 29 septembre 2021, Angela Parker, coordonnatrice du projet de durabilité de la ville de Cornwall et Lee Theodore, coordonnateur du projet Future Climate Leaders, ont lancé le sondage Let’s Talk about Climate Change.

Le sondage a permis de mesurer la sensibilisation et le soutien des habitants de Cornwall et d’autres collectivités de l’est de l’Ontario à l’égard du changement climatique et des plans de la ville de Cornwall et de mesurer l’impact du changement climatique sur leur vie.

L’enquête a atteint 2,500 personnes, mais a été complétée par 1,073 personnes, dépassant leur objectif de 1,000 répondants. Cornwall a accueilli la majorité des répondants, avec 757. De plus, 284 provenaient d’une autre communauté de l’est de l’Ontario et 22 de l’extérieur de la région. L’âge des répondants était le suivant: 696 pour les adultes de 31 à 64 ans, 140 pour les personnes de 30 ans et moins et 237 pour les personnes de 65 ans et plus.

Le sondage a démontré que la plupart des répondants croient aux changements climatiques et veulent prendre des mesures pour les contrer.

«Cette accumulation de sentiments m’indiquent également que nous avons plus de personnes qui s’expriment en faveur d’un avenir durable que le petit groupe qui est confronté aux réalités du changement climatique, à savoir que le changement climatique est le résultat d’un changement naturel, mais accéléré et modifié par l’activité humaine», a déclaré M. Theodore.

En comparaison, la plupart des personnes interrogées ne connaissaient pas la Journée Éco de Cornwall, le plan de gestion des déchets alimentaires, le comité de l’environnement et du changement climatique.

«La capacité a communiquer. Un programme de marketing plus fort – avec un soutien en ressources – est-ce que la ville doit considérer sérieusement. Derrière cela, une forte considération de ce que doit être le message», a déclaré Theodore. «Au sein de l’espace FCL, il y a une forte intention de créer un calendrier annuel des activités qui se déroulent dans l’espace durable, pour mieux aider, non seulement les individus à naviguer dans cet espace, mais aussi les organisations à trouver où elles peuvent s’associer et, plus important encore, à être au courant des dates de chacun. Ce faisant, un meilleur marketing peut être réalisé, à partir de ce point de vue», a ajouté Theodore.

«En ce qui concerne les résultats de ces données, c’est la ville de Cornwall qui sera le champion de la façon dont ces informations seront utilisées pour faciliter sa programmation. Dans l’état actuel des choses, la ville de Cornwall doit être le principal promoteur du changement dans notre communauté et ces données contribueront certainement à orienter ses considérations futures concernant la sensibilisation et l’action locale en matière de changement climatique», a ajouté Theodore.