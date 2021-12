Roumeliotis : Omicron, bientôt une variante dominante

CORNWALL, Ontario – Le gouvernement de l’Ontario, en collaboration avec le médecin hygiéniste en chef, prend des mesures pour encourager davantage les Ontariens à se faire vacciner afin d’atténuer la propagation du COVID-19 et de la variante Omicron.

Le Dr Paul Roumeliotis a été interrogé sur l’augmentation de la variante Omicron en Ontario sur CTV News Ottawa le lundi 13 décembre.

«Cela ne me surprend pas. Nous savons que la variante se développe très rapidement, en fait, nous nous dirigeons dans cette direction. Je pense que la variante aura probablement pris le dessus d’ici la fin décembre. Cela me dit que ce virus se propage très facilement et nous le constatons actuellement dans un nombre important de cas en Ontario. Je tiens à préciser deux ou trois choses: pour l’instant, il semble que ce virus ne provoque qu’une maladie bénigne, c’est-à-dire qu’il ne provoque pas d’hospitalisation et jusqu’à présent, il n’y a pas eu d’admission dans les hôpitaux pour Omicron en Ontario… Il réagit au vaccin, mais pas autant qu’à la Delta. Par exemple, les personnes qui ont reçu deux doses du vaccin sont protégées au moins 50% contre l’infection, mais sont protégées à 80% contre l’hospitalisation», a déclaré le Dr Paul Roumeliotis à CTV.

La province ajuste sa réponse au COVID-19 à la lumière de l’évolution des preuves mondiales concernant la variante Omicron. Cela comprend les mesures suivantes:

Repousser la levée des exigences en matière de preuve de vaccination au-delà du 17 janvier 2022.

À compter du 4 janvier 2022, exiger l’utilisation du certificat de vaccination amélioré avec code QR et de l’application Verify Ontario (dans les contextes où une preuve de vaccination est requise). Les personnes peuvent télécharger leur certificat amélioré avec code QR en visitant le site https://covid-19.ontario.ca/book-vaccine/ .

À compter du 10 janvier 2022, les organisations et les entreprises qui sont soumises au système provincial de preuve de vaccination seront avisées de ne plus accepter les notes de médecin.

À compter du 20 décembre 2021, exiger une preuve de vaccination pour les jeunes de 12 à 17 ans (dans les milieux où la vaccination est exigée).

Sur les conseils du médecin hygiéniste en chef, il est fortement conseillé aux Ontariens de limiter leurs rencontres sociales et le nombre de rassemblements auxquels ils participent pendant la période des fêtes.

Pour plus d’informations sur ces mesures, consultez le site https://news.ontario.ca/en/backgrounder/1001329/responding-to-omicron-and-protecting-our-progress.

En plus de ces mesures, la province lance la semaine prochaine sa stratégie renforcée “enhanced winter testing strategy“ afin d’offrir gratuitement un dépistage rapide volontaire de l’antigène aux personnes asymptomatiques. Deux millions de tests rapides seront effectués dans des sites de dépistage spontanés situés dans des endroits très fréquentés comme les centres commerciaux, les magasins, les marchés de vacances et les centres de transit.

À partir du lundi 13 décembre 2021, les personnes âgées de 50 ans et plus pourront prendre rendez-vous pour recevoir leur dose de rappel et les Ontariens âgés de 18 ans et plus pourront recevoir leur dose de rappel le 4 janvier 2022.

Le Dr Paul Roumeliotis a exprimé l’importance de la dose de rappel pour lutter contre la COVID-19 et l’Omicron.

«Nous distribuons actuellement des troisièmes doses aux individus et j’encourage vivement les gens à recevoir leur troisième dose dès qu’ils le peuvent, lorsqu’ils sont âgés de 6 mois et de 50 ans et plus, ce qui confère une protection de base plus élevée à l’Omicron. Je pense que nous avons une solution et que nous sommes dans une bien meilleure position maintenant», a déclaré le Dr Paul Roumeliotis à CTV News.

Le vaccin contre la COVID-19 reste la meilleure protection contre la COVID-19 et ses variantes. Il est fortement recommandé à tous les Ontariens admissibles de se faire vacciner ou de recevoir leur rappel, s’ils sont admissibles, le plus tôt possible.

Pour des ressources supplémentaires, consultez les sites suivants: