Walmart Canada lance une nouvelle technologie à l’entrepôt de Cornwall

December 13, 2021 at 15 h 47 min

By Nick Seebruch, Traduit par Nick Laurin

CORNWALL, Ontario – Walmart Canada a dévoilé un nouveau système de logistique et de livraison de marchandises à son entrepôt de Cornwall le vendredi 10 décembre.

Fruit d’un investissement de 20 millions de dollars, ce nouveau système de livraison de marchandises à la personne vise à résoudre les problèmes de la chaîne d’approvisionnement mondiale en créant des efficiences. Grâce à ce nouveau système, 60 000 articles seront expédiés toutes les 16 heures.

Cet espace de 40 000 pieds carrés est le premier du genre pour Walmart et s’accompagne d’une croissance de la main-d’œuvre sur le campus de Walmart à Cornwall. Walmart Logistics prévoit d’embaucher 80 personnes de plus qui s’ajoutent aux plus de 2 000 travailleurs déjà présents à Cornwall.

«Nous sommes très heureux de voir Walmart Canada continuer à investir à Cornwall», a déclaré le maire de Cornwall, Glen Grant, dans une déclaration aux médias. «Cet investissement dans une technologie de pointe renforce la position de Walmart en tant que chef de file mondiale dans le secteur de la chaîne d’approvisionnement et soutient les plus de 2 000 travailleurs de Cornwall qui travaillent tous les jours pour apporter des biens indispensables aux familles canadiennes.»

«Nous sommes ici depuis plus de 20 ans et Cornwall est pour nous une plaque tournante importante», a déclaré Horacio Barbeito, président et chef de la direction de Walmart Canada. «Il est logique pour nous de nous moderniser et de nous agrandir sur ce campus.»

Le nouveau système de livraison de marchandises est en partie automatisée et en partie gérée par des employés. Walmart Logistics affirme que ce système demande moins de travail aux employés tout en étant plus efficace.

Le processus est décomposé en quatre phases. La première phase “Décantation“ voit les articles tirés et vérifiés avant divisés en boîtes et envoyés sur la ligne. La station suivante voit la construction des bacs en plastique qui sont utilisés pour le stockage dans l’entrepôt. Les bacs en plastique sont ensuite chargés, vérifiés et envoyés au service qui en a besoin.

Le nouveau système Goods-to-Person livera des produits de santé et de beauté, des vêtements, des articles de papeterie, des appareils électroniques et autres à 136 magasins Walmart en Ontario et sur la côte est du Canada.

Bob Peters, directeur de la division du développement économique de Cornwall, a fait l’éloge de l’expansion du campus de Walmart Logistic à Cornwall.

«Walmart est un endroit spécial. C’est là que les familles se rendent pour obtenir de la nourriture, des médicaments et des vêtements», a-t-il déclaré. «Nous, ici à Cornwall, sommes fiers de faire partie de la chaîne d’approvisionnement de Walmart. Nous remercions Walmart pour cet investissement et nous sommes impatients de continuer à travailler avec vous à l’avenir.»