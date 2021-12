L’ACSM Champlain Est reçoit une subvention de 20 000 $ du Fonds communautaire Bell Cause pour la cause

Cornwall, 15 décembre 2021 – L’Association canadienne pour la santé mentale (ACSM) Champlain Est est heureuse de recevoir une subvention de 20 000 $ du Fonds communautaire Bell Cause pour la cause afin d’offrir une éducation sur la santé mentale dans les écoles et la communauté par l’entremise du programme de développement des compétences en huit sessions intitulé -Vivre sa vie, Pleinement.

Jusqu’à présent, l’ACSM Champlain Est a offert 8 sessions à plus de 135 personnes dans le cadre du programme fondé sur des données probantes pour les jeunes et les adultes “Vivre sa vie, Pleinement”, un cours interactif qui aide les participants à comprendre leurs sentiments, leurs pensées et leurs comportements, et ce qu’ils peuvent faire à ce sujet.

«Nous apprécions le soutien du Fonds communautaire Bell Cause pour la cause», a déclaré Joanne Ledoux-Moshonas, directrice générale de l’ACSM Champlain Est. «La pandémie a révélé plusieurs défis pour un certain nombre d’adultes et de jeunes de notre communauté. Les gens sont aux prises avec un stress et une anxiété accrus, ce qui signifie que le renforcement des compétences dans le domaine de la résilience est très demandé. Ce financement nous permettra d’offrir gratuitement le programme complet, y compris tout le matériel, aux participants dans les écoles et la communauté.»

«Bell Cause pour la cause est heureux d’appuyer l’ACSM Champlain Est en offrant une formation axée sur les compétences aux étudiants et aux adultes qui peuvent bénéficier du programme. Plus nous pouvons offrir de groupes, plus nos communautés deviennent résilientes. Ce programme est basé sur la thérapie cognitivo-comportementale (TCC), qui permet à la personne de comprendre, de réfléchir et de faire des changements qui favorisent une santé et un bien-être optimaux,», a déclaré Mary Deacon, présidente de Bell Cause pour la cause. «Le Fonds communautaire Bell Cause pour la cause accorde des subventions à des organismes de santé mentale dans des communautés partout au pays, y compris ceux qui, comme l’ACSM Champlain Est, travaillent à élargir l’accès aux soins de santé mentale pour un plus grand nombre de personnes qui ont besoin de soutien près de chez elles.»

Le programme Bell Cause pour la cause fait la promotion de la santé mentale au Canada grâce à des campagnes nationales de sensibilisation et de lutte contre la stigmatisation, comme la Journée Bell Cause pour la cause, et grâce à un financement significatif de Bell pour les soins et l’accès communautaires, la recherche et les initiatives de leadership en milieu de travail dans tout le pays. Pour en savoir plus, visitez le site Bell.ca/LetsTalk..

À propos de l’ACSM Champlain Est

Fondée en 1971, l’ACSM Champlain Est est un organisme à but non-lucratif dont le conseil d’administration est composé de bénévoles. La mission de la filiale est de promouvoir et d’améliorer la santé mentale dans la région de Champlain Est en offrant des programmes et des services communautaires aux personnes vivant avec une maladie mentale grave et persistante ou un trouble concomitant. Pour plus d’informations, visitez le site www.cmha-east.on.ca