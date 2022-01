La province introduit de nouvelles restrictions sur la COVID-19 alors que la variante Omicron représente une menace pour le système de santé

By Nick Seebruch, Traduit par Nick Laurin

ONTARIO – Le lundi 3 janvier 2022, le premier ministre de l’Ontario, Doug Ford et la vice-première ministre et ministre de la Santé, Christine Elliott, ont annoncé de nouvelles restrictions concernant la COVID-19 pour lutter contre la variante Omicron.

Le premier ministre Ford a expliqué comment la variante Omicron pourrait menacer de submerger le système de santé provincial.

«Nous sommes confrontés à un tsunami de nouveaux cas dans les jours et les semaines à venir», a déclaré M. Ford.

M. Ford a déclaré que si la variante Omicron est moins susceptible de provoquer une maladie grave, sa transmissibilité représentera un défi.

«Les preuves nous indiquent qu’environ un pour cent des personnes ayant contracté Omicron se retrouvent à l’hôpital», a déclaré M. Ford. «Omicron est beaucoup plus transmissible, donc le calcul n’est pas de notre côté. Nous pourrions voir des centaines de milliers de nouveaux cas chaque jour. Un pour cent de centaines de milliers, c’est trop pour nos hôpitaux».

En conséquence, Ford a annoncé que les élèves en âge d’aller à l’école ne retourneront pas dans les salles de classe pendant au moins deux semaines et qu’à la place, ils apprendront à distance à la maison.

À compter du mercredi 5 janvier à 12:01 a.m, la province reprendra une étape deux modifiée du plan de couverture provincial.

Certaines restrictions qui entreront en vigueur à ce moment-là comprennent la réduction de la capacité intérieure à cinq personnes et de la capacité extérieure à dix personnes.

La province demande aux personnes de travailler à distance dans la mesure du possible.

Les restaurants intérieurs seront fermés et les restaurants et les bars seront limités au service au volant et aux plats à emporter.

Les gymnases, les musées, les cinémas et les autres institutions ne pourront plus offrir de service à l’intérieur, le service à l’extérieur étant autorisé avec certaines restrictions.

Les magasins de détail sont autorisés à rester ouverts à 50 % de leur capacité.

La province demande également à tous les hôpitaux d’arrêter les procédures non urgentes.

«Omicron se répand comme une traînée de poudre», a déclaré M. Ford «Si nous n’agissons pas. Si nous ne faisons pas tout ce qui est possible pour maîtriser cette variante, les résultats pourraient être catastrophiques.»