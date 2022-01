Les opportunités du marché du travail de Cornwall sont toujours plus nombreuses

CORNWALL, Ontario – Malgré les répercussions que le projet COVID-19 a eues sur le marché du travail de Cornwall, les recherches montrent que les possibilités de notre marché du travail local sont toujours en croissance et que les gens sont toujours à la recherche de possibilités d’emploi.

«Bon nombre des plus grands employeurs de Cornwall étendent leurs activités et en même temps, la ville accueille de nouvelles entreprises. Cette phase de croissance se produit depuis un certain nombre d’années maintenant et ne montre aucun signe de ralentissement. Par conséquent, de nombreuses entreprises, grandes et petites, recrutent. Ce recrutement qualifiés et des postes de direction», a déclaré Bob Peters, gestionnaire de division, développement économique de Cornwall.

Les données suivantes par Job Zone d’emploi reflètent le nombre de personnes qui ont cherché un emploi du 1er avril au 31 mars pour les années 2019, 2020 et 2021.

De 2019 à 2020, 1303 des demandeurs d’emploi de Job Zone d’emploi ont trouvé un emploi. De 2020 à 2021, il y a eu une diminution de 447, ce qui fait que 856 demandeurs d’emploi ont trouvé un emploi et du 1er avril 2021 au 22 décembre 2021, 565 demandeurs d’emploi ont trouvé un emploi.

Même si la pandémie actuelle a entraîné une diminution du nombre de demandeurs d’emploi au cours des deux dernières années, des centaines d’emplois sont encore disponibles localement.

«À l’heure actuelle, il y a plus de 500 emplois disponibles dans la région de Cornwall. Les chercheurs d’emploi peuvent trouver ces postes sur le tableau d’affichage des emplois de ChooseCornwall.ca, qui offre la liste la plus complète des possibilités d’emploi locales», a déclaré M. Peters.

Cornwall dispose d’une variété d’outils, de ressources et de programmes pour les personnes qui sont à la recherche d’un emploi.

La Commission de formation de l’est de l’Ontario offre des programmes d’emploi et de formation gratuits qui couvrent les compétences préalables à l’emploi, les compétences technique et certaines certifications, ce qui inclut, mais ne se limite pas à: SIMDUT, premiers soins/RCP, travail en hauteurs, manipulation sécuritaire des aliments et chariot élévateur. La Commission de formation peut également offrir des subventions salariales aux employeurs qui embauchent dans le cadre de ces programmes. Nous pouvons offrir jusqu’à 11$/h pour un maximum de 12 semaines.

«Un élément connexe à la main-d’œuvre est le développement des compétences et la formation, car il est important que les jeunes de la région aient l’éducation et les compétences requises par les employeurs locaux. Nous avons la chance d’avoir un certain nombre de partenaires locaux dans ce domaine, notamment le Collège Saint-Laurent, Job Zone d’emploi de la Commission de formation de l’est de l’Ontario. Chaque année, une variété de cours de formation sont offerts pour aider les résidents locaux à se perfectionner et à acquérir une expérience pratique. Le nouveau programme de micro-crédits du Collège Saint-Laurent est une autre façon intéressante pour les résidents locaux de développer leurs compétences», a déclaré M. Peters.

Pour plus d’informations sur les offres d’emploi, visitez le tableau d’affichage des emplois de Choose Cornwall

Cliquez pour vous inscrire à Job Zone d’emploi, ou à la Commission de formation de l’est de l’Ontario