Glengarry Sud travaille sur un plan directeur des parcs et loisirs

SOUTH GLENGARRY, Ontario – Le canton de South Glengarry entame une étude visant à préparer un plan pour ses parcs et loisirs. La raison d’être du plan est de fournir une orientation précise pour l’aménagement des parcs et des services récréatifs à la communauté et aux visiteurs.

Le canton de South Glengarry a engagé une équipe de consultants, composée de Mehak, Kelly & Associates, thinc design et Oraclepoll Research, pour l’aider à préparer le plan. L’étude comprend un vaste programme de consultation, reflétant l’intérêt du canton pour une participation substantielle de la communauté à la préparation du plan. Au cours des prochains mois, la communauté sera invitée à s’engager dans un certain nombre d’activités de consultation:

La possibilité pour tous de participer tout au long de l’étude sur un Internet interactif dédié et ouvert: https://www.sg-parksandrecplan.ca . Visitez le site pour vous inscrire aux mises à jour.

Une enquête téléphonique aléatoire auprès des ménages, qui sera menée par Oraclepoll Research Ltd, la même enquête étant disponible sur le lien mentionné ci-dessus à partir du 24 janvier 2022.

Un sondage sur le web pour les organisations de programmes/activités bénévoles, comme les utilisateurs de l’aréna et du terrain de jeu, pour lesquelles les groupes recevront une lettre par courriel et un lien vers le sondage de la part de la municipalité

Entrevues et groupes de discussion avec des particuliers, des organismes et des groupes.

Si vous utilisez des sentiers dans la municipalité ou si vous êtes intéressé par l’avenir des parcs et de l’accès au bord de l’eau, inscrivez-vous à un groupe de discussion en communiquant avec grichards@thincdesign.ca.

Les séances sur les parcs et l’accès du bord de l’eau sont prévues le jeudi 3 février, de 18 h à 19 h. Les séances sur les sentiers sont prévues le jeudi 3 février, de 19h30 à 20h30.

Toutes les activités de consultation permettront d’explorer les besoins et les intérêts de la communauté en matière de parcs, de sentiers, d’installations de loisirs et de programmes nouveaux ou améliorés. Des rapports seront préparées à différentes étapes du processus et serviront de base au document final du plan.