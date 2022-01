Le CPS a connu moins de collisions en 2021

CORNWALL, Ontario – Le Service de police de Cornwall a publié son rapport annuel sur les collisions de véhicules à moteur. Le nombre de collisions a diminué en 2021 par rapport à 2020. Il y a eu 992 collisions en 2021, soit 33 de moins qu’en 2020.

Le nombre moyen de véhicules impliqués dans des collisions a également diminué en 2021, puisque 1 604 véhicules auraient été impliqués dans des collisions l’année dernière, contre 1 684 en 2020.

Le mois où le nombre de collisions a été le plus élevé est février, avec 99, suivi de novembre, avec 96.

Le jour de la semaine le plus fréquent pour être impliqué dans une collision est le vendredi. En fait, en 2021, le nombre de collisions par jour de la semaine a augmenté régulièrement du lundi au vendredi, avant de redescendre le samedi.

Les heures les plus fréquentes de la journée pour être impliqué dans une collision se situent entre 12 heures et 15 heures.

Les collisions se sont produites principalement par temps sec et clair, lorsque l’état des routes était normal et que les conducteurs conduisent correctement. Les collisions se sont produites le plus souvent avec un véhicule isolé ou stationné ou alors qu’un véhicule tentait de tourner.

Les conducteurs titulaires d’un permis G2 ont été impliqués dans 184 collisions, tandis que les nouveaux conducteurs titulaires d’un permis G1 n’ont été impliqués que dans 21.

Dans 162 cas, un conducteur n’est pas resté sur les lieux de la collision.

Il y a eu 18 collisions impliquant des piétons, le plus souvent aux intersections lorsqu’un véhicule n’a pas laissé la priorité au piéton.

Le CPS a reçu 18 rapports de collisions impliquant une personne sous l’emprise de l’alcool ou de drogues.

Sur l’ensemble des collisions signalées au CPS en 2021, 251 ont fait des blessés, dont deux ont été tués.

L’intersection de la ville qui a connu le plus de collisions en 2020 est celle de Brookdale Ave. et de Ninth St. avec 13 collisions impliquant 24 parties et deux blessés. Le deuxième carrefour le plus fréquenté est celui de la neuvième rue et de la rue Sydney, avec 11 collisions impliquant 21 personnes et faisant quatre blessés.

L’intersection qui avait enregistré le plus grand nombre de collisions en 2020, les rues Marlborough et Second, n’a même pas figuré sur la liste cette année. L’intersection de Brookdale Ave. et de la neuvième rue figure toujours parmi les dix, sinon les cinq premières intersections de Cornwall qui enregistrent le plus de collisions chaque année.