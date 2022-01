Le bureau principal du canton de Glengarry Nord est prêt à déménager

Alexandria, le 26 janvier 2022 – Le canton de North Glengarry a fait l’acquisition de l’immeuble du Commonwell Mutual Insurance Group situé au 3720, County Road 34, à Alexandria, pour y installer son bureau principal.

Actuellement, le personnel du canton est réparti dans plusieurs endroits. Les travaux publics, les services, les services des travaux publics, des services communautaires et des incendies sont situés dans des bâtiments distincts, tandis que les services de l’administration, de la trésorerie, de la construction et de la planification des règlements municipaux sont regroupés sous un même toit. Les résidents qui cherchent à obtenir des renseignements ou des services d’un ou de plusieurs services se rendent souvent au bureau principal et ne peuvent pas accéder à tous les services du canton en un seul endroit. De plus, le deuxième étage du bureau principal actuel n’est pas accessible aux résidents qui ont besoin des services des services de construction, d’urbanisme et des règlements municipaux. De plus, la salle du conseil du canton est située au Centre Sandfield, ce qui n’est pas central par rapport aux bureaux du personnel et nécessite un montage et un démontage à chaque réunion.

À l’automne 2021, le canton a approché le Commonwell Mutual Insurance Group pour l’immeuble situé sur le County Road 34, au sujet de l’immeuble situé sur la County Road 34, qui était inoccupé. Des négociations pour l’achat de l’immeuble et des discussions avec le conseil ont eu lieu à la fin de 2021. Un prix de 825 000 $ a été convenu et l’accord d’achat a été signé au début du mois de janvier.

«Le conseil d’administration et le personnel de Commonwell sont heureux que le canton utilise notre bâtiment pour son nouveau bureau», a déclaré Tim Shauf, président et chef de la direction. «Avec le passage à un travail plus éloigné en raison de la pandémie, nous avons ajusté notre approche pour fournir des services d’assurance, mais nous continuons à être actifs et engagés envers tous nos clients actuels et futurs de Glengarry Nord».

Le canton a acquis, par le biais d’un don, l’ancien emplacement d’Alexandria Moulding au 95 Lochiel Street, Alexandria, en 2016. Le bâtiment a été utilisé pour l’entreposage au cours des dernières années, mais aucun plan à long terme pour le site n’était en place. Le canton a été approché par un acheteur potentiel à l’automne 2021. Un prix de 800 000 $ a été négocié et fixé avant les vacances, et l’entente a été signée au début de janvier. L’acheteur, Minimax Express, continuera d’exploiter le site comme installation de stockage. Les fonds provenant de la vente de l’immeuble du 95 Lochiel seront utilisés pour compenser l’achat du nouvel immeuble de bureaux sur la County Road 34.

«Le nouveau bâtiment du bureau principal est un excellent investissement pour le canton, car il permet d’améliorer le service à la clientèle en réunissant tous nos services sous un même toit, dans un nouvel endroit accessible», a déclaré le maire Jamie MacDonald, «Le fait que l’achat du bâtiment ait pu être réalisé avec un impact minimal pour les contribuables est une véritable réussite.»

Bien que la vente des deux bâtiments se termine le 31 mai, le déménagement dans le nouveau bureau municipal n’aura pas lieu avant l’été 2022. Le public sera informé de la date exacte de l’ouverture du nouveau bureau dès que la date sera connue. Avec le déménagement du personnel de l’immeuble administratif des travaux publics situé au 63, rue Kenyon Ouest à Alexandria, l’immeuble sera vacant et sera donc vendu une fois que le personnel aura emménagé dans les nouveaux locaux. La salle du Conseil sera déplacée vers le nouveau site, avec une installation permanente et une couverture caméra accrue pour le visionnage des réunions en ligne.

«Le plan stratégique d’entreprise de 2019 contient un objectif visant à établir un environnement d’entreprise solide en matière de service à la clientèle», déclare la DGA Sarah Huskinson. «Le déménagement dans les nouveaux locaux permettra à tous les services du canton de se trouver au même endroit, ce qui augmentera le service à la clientèle pour les contribuables, ainsi que la cohésion du personnel, l’efficacité et la coopération entre les services.»