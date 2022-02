Participez aux célébrations de la Journée nationale des cupcakes™ et faites quelque chose de doux pour les animaux dans le besoin.

Changer la vie des animaux depuis 10 ans, un cupcake à la fois.

Cornwall, ON (1 février 2022) – La Journée nationale des cupcakes™, présentée par Milk-Bone® et Robin Hood®, aura lieu le 28 février et la SPCA de l’Ontario du centre animalier de Stormont, Dundas et Glengarry vous invite à participer à cette douce collecte de fonds annuelle, qui célèbre 10 ans de ” cuisson ” d’une différence pour les animaux dans le besoin.

Organisée par la SPCA de l’Ontario en soutien aux SPCA, sociétés protectrices des animaux et groupes de sauvetage participants à travers le Canada, la Journée nationale des cupcakes a lieu chaque année depuis 2012 et a permis de recueillir plus de 4,1 millions de dollars à ce jour. Alors comment l’événement le plus sucré de l’année fête-t-il son 10e anniversaire ? En invitant autant d’amis amoureux des animaux que possible à préchauffer le four, à préparer du glaçage et à participer au concours de décoration de la Journée nationale des cupcakes présenté par Robin des Bois® et Milk-Bone®.

Visitez le site nationalcupcakeday.ca pour vous inscrire, collecter des fonds et envoyer une photo de votre création de cupcake pour avoir une chance de gagner de superbes prix. Dans chacune des quatre catégories, le cupcake qui obtient le plus de votes gagne. Demandez à votre famille et à vos amis de visiter le site nationalcupcakeday.ca pour voter et faire un don à votre page de collecte de fonds en ligne.

«Y a-t-il quelque chose de plus doux qu’une journée consacrée à la consommation de cupcakes et à la collecte de fonds pour aider les animaux dans le besoin?», déclare Carol Link, directrice du centre animalier de la SPCA de l’Ontario de Stormont, Dundas et Glengarry. «C’est le 10e anniversaire de la Journée nationale des cupcakes et nous mettons au défi tous ceux qui se soucient des animaux de participer à cette délicieuse activité de collecte de fonds.»

En participant à la Journée nationale des cupcakes, vous fournissez des soins et un abri dont ont besoin de toute urgence les animaux qui attendent de trouver un foyer aimant. Faites de la Journée nationale du cupcake le jour le plus doux de l’année pour les animaux dans le besoin en vous inscrivant sur nationalcupcakeday.ca.