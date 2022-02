Le MCA cherche un nouvel emplacement pour le Centre de soins

CORNWALL, Ontario – Le Conseil des Mohawks d’Akwesasne (CMA) a confirmé à Seaway News qu’il n’ira pas de l’avant avec son projet de centre de guérison au 510, rue Second Est, à Cornwall, également connu sous le nom d’ancien Hôpital général de Cornwall et actuellement connu sous le nom de Centre de soins.

“Le conflit en cours entre la ville de Cornwall et le propriétaire du 510 Second St. a entraîné des problèmes constants de permis et de zonage qui échappent à notre contrôle. Nous cherchons activement un nouvel emplacement pour le Centre de guérison d’Akwesasne et continuons à donner la priorité à ce projet afin de répondre aux besoins de notre population de sans-abri “, peut-on lire dans une déclaration du grand chef du CMA, Abram Benedict, à Seaway News.

L’ancien Hôpital général de Cornwall a été acheté par Dan Orr et Matthew Cinnamon en 2014, qui ont ensuite rebaptisé le site le Centre de soins et ont commencé à le commercialiser comme une résidence pour les personnes âgées ou celles qui préfèrent les logements de groupe.

La directrice générale de Cornwall, Maureen Adams, a expliqué que, bien qu’elle ne puisse pas commenter les détails derrière le différend entre la ville et le Centre de soins, elle a déclaré que, du point de vue de la ville, il y avait des domaines où le Centre de soins ne respectait pas certaines normes requises pour son utilisation actuelle.

“Quel que soit l’usage qu’ils font du bâtiment, ils doivent respecter certaines normes pour cet usage”, a déclaré Mme Adams à Seaway News.

À l’été 2020, le service de chauffage et d’eau chaude du centre de soins a été interrompu en raison d’un différend entre les propriétaires et Cornwall District Heating (CDH). À cette occasion, la ville de Cornwall a affiché des avis à l’extérieur du centre de soins pour avertir les quelque 45 résidents de la coupure imminente. Les propriétaires ont finalement conclu un accord avec CDH pour rétablir le chauffage et l’eau chaude.

En juillet 2021, Seaway News a visité le Centre de guérison du CMA qui occupait le premier étage du Centre de soins. Le refuge de 11 pièces aurait eu du personnel 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, des zones d’éducation et d’activité physique, des services de conseil sur place, et bien plus encore. Les services auraient été destinés à soutenir les personnes aux prises avec des problèmes de toxicomanie, de santé mentale et d’itinérance.

Dans sa déclaration à Seaway News, le chef Benedict a dit qu’il espérait poursuivre le projet de centre de guérison dans un nouvel emplacement.

“Nous continuons à recevoir des appels demandant des services du Centre de guérison d’Akwesasne et nous avons une liste d’attente active”, peut-on lire dans la déclaration du chef Benedict. “Les dépendances, les traitements et le soutien en santé mentale sont des besoins importants pour les jeunes et les adultes d’Akwesasne et des environs. Le Centre de guérison d’Akwesasne nous permettra d’adopter une approche à deux volets pour aider la communauté. Premièrement, nous pourrons aider les membres de la communauté d’Akwesasne résidant à S. D. G. & A. à sortir de la rue. Deuxièmement, nous serons en mesure de stabiliser et d’évaluer les besoins en matière de santé mentale et de toxicomanie des personnes séjournant au Centre de guérison et de les orienter correctement.”

“Nous sommes interpellés par la perte de notre emplacement initial, mais nous sommes impatients d’aller de l’avant avec un nouvel emplacement”, a-t-il conclu.

Seaway News a contacté le Centre de soins pour obtenir des commentaires, mais n’a pas eu de réponse au moment de la publication.