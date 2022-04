Les agriculteurs de l’Est ontarien partagent avec les banques alimentaires

L’ORIGINAL (Ontario), le 20 avril 2022 – Le Réseau agroalimentaire de l’Est ontarien (RAEO) est fier de partager sa plus récente campagne d’impact public – « Un rang à partager ». La campagne offre aux jardiniers privés et commerciaux la possibilité de cultiver un rang supplémentaire de légumes ou de fruits et de partager la récolte avec des voisins en la faisant don aux banques alimentaires locales et aux programmes de repas.

Le RAEO encourage tous les agriculteurs et membres à contacter leur banque alimentaire locale et à discuter de leurs besoins et à comprendre les volumes qu’ils peuvent gérer. Le RAEO veut également célébrer publiquement chacun de ses membres qui participent en partageant leurs histoires pour reconnaître leurs initiatives et inspirer les autres à faire autant.

La Ferme Houle Farm, membre du RAEO à Curran, porte le concept à un nouveau niveau. Selon André Houle, « La Ferme Houle s’est associée au Centre Agapè, un autre membre du RAEO à Cornwall, pour les dons de la ferme et a offert d’aider à coordonner les lieux de dépôt pour les dons des autres fermes participantes. » La Ferme Houle Farm a lancé sa campagne Facebook le 1er avril.

Good Food Garden et la banque alimentaire de Vankleek Hill, tous deux membres du RAEO à Vankleek Hill, ont ajouté leur touche à la campagne « Un rang à partager ».

Peggy McDonald de Good Food Garden plante suffisamment pour des paniers supplémentaires ASC (agriculture supportée par la communauté) spécifiquement pour faire un don à la banque alimentaire de Vankleek Hill. Deuxièmement, elle a également mis en place un programme permettant à ces clients de l’ASC de faire don de leurs semaines inutilisées à la banque alimentaire locale. Cela permet à Good Food Garden de fournir à la banque alimentaire un large choix et une bonne quantité de légumes.

Jane Fantie de la banque alimentaire de Vankleek Hill a déclaré : « Nous convenons que Good Food Garden a une excellente idée. Le format ASC livre des légumes frais sur une base hebdomadaire tout au long de la saison de croissance. Nos clients peuvent choisir les légumes qu’ils aiment et utiliseront. La banque alimentaire VKH met en valeur la grande variété de légumes cultivés localement, propose des recettes de légumes moins connus et encourage une alimentation saine. Un avantage supplémentaire est qu’il y a moins de gaspillage lorsque les clients choisissent ce qu’ils aiment !

Tom Manley, directeur exécutif du RAEO, explique “Cette campagne d’impact public correspond à la mission du RAEO qui consiste à soutenir la production et la consommation d’aliments locaux en mettant en relation les producteurs et les consommateurs, y compris les prestataires de services tels que les banques alimentaires communautaires”.

Le Réseau agroalimentaire de l’Est ontarien a été créé en 2010 et dessert un territoire comprenant Akwesasne, la Ville de Cornwall, les Comtés unis de Stormont, Dundas et Glengarry et les Comtés unis de Prescott et Russell. Son infolettre bihebdomadaire est envoyé à plus de 1 000 destinataires, dont des agriculteurs, des producteurs agroalimentaires, des institutions, des experts en agroalimentaire et des consommateurs. En 2021 et 2022, le REAO a reçu un financement de base des Comtés unis de SDG, de la Ville de Cornwall et des Comtés unis de Prescott-Russell.