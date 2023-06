COMMUNITY EVENTS

To submit your event email: jmayer@seawaynews.media

ST. LAWRENCE SENIORS BINGO at ANAF Mondays and Thursdays. Doors open at 10am. Bingo starts at 12pm.

FATHERS DAY FLY IN BREAKFAST Sun., June 18 from 9am-1pm at Cornwall Regional Airport, 19403 Airport Road, Summerstown.

WORLD WIDE KNIT IN PUBLIC DAY Sat. June 10 at 9:30am-5:30pm at Cornwall Square. Bring your knitting, crochet, spinning or weaving project.

PLEASANT VALLEY CEMETERY ANNUAL MEMORIAL SERVICE on Sun., June 18 at 2:30 p.m. Please bring lawn chairs. In case of rain, St. Matthew’s Presbyterian Church, Ingleside.

ST. FRANCIS KNIGHTS OF COLUMBUS 11531 Community Roast Beef Dinner on Thurs., June 8 in the St. Francis Parish Hall (434 Second St. W.) from 4:30-6:00 PM. Complete dinner with coleslaw, roll, Roast Beef entre, potatoes, vegetable, dessert & beverage.

PAWPORTUNITY RESCUE is holding a raffle for a chance to win 1 of 2 large gift basket for Father’s Day. Contest is from Sat, June 3rd to Fri, June 16th after 6:30pm – winner will be drawn live. All Proceeds will go to PawPortunity Rescue to continue helping cats and kittens. Info: PawPortunity Rescue on Facebook.

CANADA DAY OLDE FASHION CARNIVAL sponsored by Ingleside Long Sault Lost Villages Lion’s Club at Arnold Bethune Memorial Park 75 Simcoe St., Long Sault on Sat. July 1 from 11am-7pm. Info: Sharon at 613-577-0818. Lion’s Club is a non-profit organization. Come enjoy a carnival just like your Grandparents did.

AMAZING RACE CHALLENGE at Maxville Fair Friday, June 23rd. $1000 to winning team. Info: www.maxvillefair.ca

THE 50+ COMMUNITY CLUB Euchre Sat. June 17 from 12-4pm. St.Matthews 15 Memorial Square Ingleside. Prizes, Sandwiches Snacks and Refreshments. Info: Betty 613-984-1431 or Jack 613-537-2295.

CORNWALL LIONS CLUB LOBSTERFEST, 15th annual event on Fri., June 16 at the Best Western Parkway Inn, Cabaret Room. Meal served at 7 pm. Info or tickets: Wayne at wayne.locke@hotmail.com

SPAGHETTI FUNDRAISER: on the last Friday of the month. The next fundraiser will be on June 30th at Knights of Columbus, 205 Amelia St. (downstairs) from 11:30am-1 pm and 4-6:30 pm.

MOOD WALKS encourages & supports mental &physical health through exposure to the healing effects of nature, participation in physical activity and engagement with their community. Info Angele at 613-551-9253 or visit our Events Page https://cmha-east.on.ca/index.php/en/events. Location: Gray’s Creek Conservation Area (Parking Lot) June 13, 20, 27 (4 weeks) from 6:30pm-7:30pm.

ST. LAWRENCE INTERNATIONAL STAMP CLUB Meeting Tues. June 20th from 6:30-8:30pm, Cornwall Public Library, Board Room, 2nd floor.

THE CORNWALL & AREA HALL OF FAME FOR THE ARTS is soliciting nominations of deserving artists, promoters and supporters to be submitted prior to July 1. The nomination form and guidelines are at http://cornwallartshalloffame.com. Info: Elaine 613-330-3117.

CORNWALL ROAD WARRIORS CAR CLUB first annual Father’s Day Car Show, June 18th from 9am-3pm at 1150 Montreal Road.

CORNWALL LEGION SENIORS 60 AND OVER CLUB Bid Euchre enthusiasts, games will be held on Thurs., June 8th,15th, 22nd and 29th in main hall at 1 pm.

TRI-COUNTY LITERACY COUNCIL FREE 4-Week Daycare Worker Training. Starts Mon., June 19 at 1pm. Info: 613-932-7161.

CORNWALL NEW HORIZONS BAND rehearses beginner-intermediate concert band pieces Thurs. at St. Felix de Valois church hall 3:30 – 5 p.m.Info: www.cornwallnewhorizonsband.org or see us on Facebook.

SEAWAY SENIOR CITIZENS CLUB presents Birds in your Backyard with Mike Chegrinec on Tues., June 13 from 1-3 pm in the Oak Room. Registration and info: 613-932-4969 or seaayseniors@gmail.com

CORNWALL NEWCOMERS CLUB welcomes women who have moved in the last 4 years to Cornwall and the SD&G Counties. Info: Henriette 613-330-9039.

IS SOMEONE’S DRINKING BOTHERING YOU? You are not alone. There is help and hope. Call 613-937-4880 or visit www.al-anon.org

CORNWALL COMFORT QUILTS are handmade for and given to Cancer patients. Info: Janice 613 936-1951.

CORNWALL NEW HORIZONS BAND Beginners class on Mondays; Intermediate class on Tuesdays; Band rehearsals on Thursdays : Classes are 3:30 -4:30 p.m.; band is 3:30 – 5 p.m.; all are at St. Felix de Valois church hall. – best to arrive 15 minutes earlier to set up. Info: cnhbandtra@gmail.com or 613-362-4881 or 613-931-1580.

IF YOU ARE LOOKING FOR BOOKS AND ITEMS of a religious nature, visit “Catholic Information Centre” Mon.- Fri.10am-4pm at Unit 1, 812 Pitt St. 613-933-5099

THE PROBUS CLUB OF CORNWALL and area has interesting guest speakers and regular outings each month for retirees and those who are semi-retired. Info: Louise at 613 932-7557.

MULTIPLE MYELOMA SUPPORT: If you or someone you know has been diagnosed with Myeloma and would like to connect with others, join us on Facebook, and email at cornwallareasupport@myeloma.ca.

WEDNESDAY LUNCHES: by the members of the Knights of Columbus “Seniors & Friends”, 205 Amelia St. (downstairs) Wednesdays from 11:30am-1pm.

KNIGHTS OF COLUMBUS, 205 Amelia St. (downstairs). Wings & Things every Thursday from 4:30 – 8 pm. Take-out available.

SEAWAY SENIOR CITIZENS CLUB, 506 Pitt St open for all activities. Info: (613) 932-4969.

ROYAL CANADIAN LEGION Fish and Chips. Every Friday from 4:30-6:30. Take out or eat in. Order: 613-933-2362.

CORNWALL TOWNSHIP LIONS CLUB Bonville. Breakfast every Sunday 8-noon. Info: Roly 613-932-9396.

SEAWAY WINDS CONCERT BAND invites musicians to join us. Rehearsals every Wednesday, 6:45pm to 8:45pm at The Salvation Army Community Church, 500 York Street. Info: Ralph Bough at 613-362-4881.

CORNWALL ROYAL CANADIAN LEGION regular Fun Dart games every Mon. & Tues. at 1pm. Everyone welcome. Info: 613 931-1815

BINGO AT THE CCÉC ! Come play every Monday at 6:00pm. Doors open at 4:00pm. NO RESERVATION. Meet us at CCÉC 146b avenue Chevrier, Cornwall.

BEREAVED FAMILIES of ONTARIO – SOUTH EASTERN REGION – Open Support and Share group sessions 6PM on the 1st and 3rd Thursday each month in the Starbrite center located at 343 Pitt St. Info: 613-936-7470.

THE MOCCASIN RAILROAD CLUB meets at 7 pm the first Wednesday of each month at the Centre Charles Emile Claude, 146B Chevrier Avenue. Modellers and rail enthusiasts. Info: John Kelly, 613 930-5646.

SEAWAY TOASTMASTERS CLUB. Join us every second and fourth Tuesday, at the Cornwall Public Library, at 6:15pm. Meeting starts at 6:30 sharp. Info: Laura, 613 551 3252.

SEAWAY FIBROMYALGIA GROUP. Aqua Fitness Group @ Cornwall Aquatic Center every Tuesdays & Friday’s from 12 pm – 1Pm. Info: Judy 613-330-0588; Leona 613-931-2874; Denise 613-938-3615; Theresa 613-662-8713

————————————————–

BINGO DES SENIORS DE ST. LAWRENCE SENIORS BINGO à l’ANAF les lundis et jeudis. Ouverture des portes à 10 heures. Le bingo commence à 12 heures.

JOURNÉE DES PÈRES Petit-déjeuner en vol dimanche 18 juin de 9 h à 13 h à l’aéroport régional de Cornwall, 19403 Airport Road, Summerstown.

JOURNÉE MONDIALE DU KNIT EN PUBLIC sam. 10 juin de 9h30 à 17h30 à Cornwall Square. Apportez votre projet de tricot, de crochet, de filage ou de tissage.

SERVICE MÉMORIAL ANNUEL DE LA CÉMÉTRIE DE LA VALLÉE PLEASANTE le dimanche 18 juin à 14 h 30. En cas de pluie, l’église presbytérienne St. Matthew’s, Ingleside.

ST. FRANCIS KNIGHTS OF COLUMBUS 11531 Dîner communautaire de rosbif le jeudi 8 juin dans la salle paroissiale de St. Francis (434 Second St. W.) de 16h30 à 18h. Dîner complet avec salade de chou, petit pain, entrée de rosbif, pommes de terre, légumes, dessert et boisson.

PAWPORTUNITY RESCUE organise un tirage au sort pour tenter de gagner l’un des deux grands paniers-cadeaux pour la fête des pères. Le concours se déroule du samedi 3 juin au vendredi 16 juin après 18h30 – le gagnant sera tiré au sort en direct. Tous les bénéfices iront à PawPortunity Rescue pour continuer à aider les chats et les chatons. Pour plus d’informations : PawPortunity Rescue sur Facebook.

CANADA DAY OLDE FASHION CARNIVAL parrainé par Ingleside Long Sault Lost Villages Lion’s Club au Arnold Bethune Memorial Park 75 Simcoe St., Long Sault le sam. 1er juillet de 11h à 19h. Info : Sharon au 613-577-0818. Le Lion’s Club est une organisation à but non lucratif. Venez profiter d’un carnaval comme le faisaient vos grands-parents.

Défi de la course AMAZING RACE à la foire de Maxville le vendredi 23 juin. 1000$ à l’équipe gagnante. Info : www.maxvillefair.ca

THE 50+ COMMUNITY CLUB Euchre sam. 17 juin de 12 à 16 heures. Matthews 15 Memorial Square Ingleside. Prix, sandwiches, snacks et rafraîchissements. Info : Betty 613-984-1431 ou Jack 613-537-2295.

CORNWALL LIONS CLUB LOBSTERFEST, 15ème événement annuel le vendredi 16 juin au Best Western Parkway Inn, Cabaret Room. Repas servi à 19 heures. Informations ou billets : Wayne à wayne.locke@hotmail.com

SPAGHETTI FUNDRAISER : le dernier vendredi du mois. La prochaine collecte de fonds aura lieu le 30 juin aux Chevaliers de Colomb, 205 rue Amelia (en bas), de 11h30 à 13h et de 16h à 18h30.

MOOD WALKS encourage et soutient la santé mentale et physique par l’exposition aux effets curatifs de la nature, la participation à l’activité physique et l’engagement dans la communauté. Contactez Angele au 613-551-9253 ou visitez notre page d’événements https://cmha-east.on.ca/index.php/en/events. Lieu : Gray’s Creek Conservation Area (Parking Lot) 13, 20, 27 juin (4 semaines) de 18h30 à 19h30.

ST. LAWRENCE INTERNATIONAL STAMP CLUB Réunion le mardi 20 juin de 6h30 à 8h. 20 juin de 18h30 à 20h30, Bibliothèque publique de Cornwall, salle de conférence, 2e étage.

Le CORNWALL & AREA HALL OF FAME FOR THE ARTS sollicite des nominations d’artistes, de promoteurs et de supporters méritants à soumettre avant le 1er juillet. Le formulaire de nomination et les lignes directrices sont disponibles sur http://cornwallartshalloffame.com. Renseignements : Elaine 613-330-3117.

CORNWALL ROAD WARRIORS CAR CLUB Première exposition annuelle de voitures pour la fête des pères, le 18 juin de 9 h à 15 h au 1150, chemin Montréal.

CLUB DES SÉNIORS DE LA LÉGION DE CORNWALL DE 60 ANS ET PLUS Les amateurs d’Euchre sont invités à participer à des parties les jeudis 8, 15, 22 et 29 juin à 13 h dans la salle principale.

CONSEIL D’ALPHABÉTISATION TRI-COUNTY Formation GRATUITE de 4 semaines pour les travailleurs en garderie. Début le lundi 19 juin à 13h. Renseignements : 613-932-7161.

CORNWALL NEW HORIZONS BAND répète des morceaux de concert pour débutants-intermédiaires les jeudis à la salle paroissiale St. Felix de Valois de 15h30 à 17h. Info : www.cornwallnewhorizonsband.org ou voir sur Facebook.

Le SEAWAY SENIOR CITIZENS CLUB présente Birds in your Backyard avec Mike Chegrinec le mardi 13 juin de 13h à 15h dans la salle Oak. Inscription et informations : 613-932-4969 ou seaayseniors@gmail.com

CORNWALL NEWCOMERS CLUB accueille les femmes qui ont déménagé au cours des quatre dernières années à Cornwall et dans les comtés de SD&G. Info : Henriette 613-330-9039.

LA CONSOMMATION D’ALCOOL DE QUELQU’UN VOUS DÉRANGE ? Vous n’êtes pas seul. Il y a de l’aide et de l’espoir. Appelez le 613-937-4880 ou visitez le site www.al-anon.org.

CORNWALL COMFORT QUILTS sont faits à la main et offerts aux patients atteints de cancer. Info : Janice 613 936-1951.

CORNWALL NEW HORIZONS BAND Cours pour débutants les lundis ; cours pour intermédiaires les mardis ; répétitions de l’orchestre les jeudis : Les cours ont lieu de 15 h 30 à 16 h 30 ; l’orchestre a lieu de 15 h 30 à 17 h ; tous les cours ont lieu à la salle paroissiale St-Félix-de-Valois. – Il est préférable d’arriver 15 minutes plus tôt pour l’installation. Renseignements : cnhbandtra@gmail.com ou 613-362-4881 ou 613-931-1580.

SI VOUS CHERCHEZ DES LIVRES ET DES ARTICLES de nature religieuse, visitez le ” Catholic Information Centre ” du lundi au vendredi de 10 h à 16 h à l’unité 1, 812, rue Pitt. 613-933-5099

LE CLUB PROBUS DE CORNWALL et de la région propose des conférenciers intéressants et des sorties régulières chaque mois pour les retraités et les semi-retraités. Renseignements : Louise au 613 932-7557.

SOUTIEN AU MYÉLOME MULTIPLE : Si vous ou une personne que vous connaissez avez reçu un diagnostic de myélome et que vous aimeriez communiquer avec d’autres personnes, joignez-vous à nous sur Facebook et envoyez-nous un courriel à cornwallareasupport@myeloma.ca.

DÉJEUNERS DU MERCREDI : par les membres des Chevaliers de Colomb “Seniors & Friends”, 205 Amelia St. (en bas) les mercredis de 11h30 à 13h.

Les Chevaliers de Colomb, 205 rue Amelia (en bas). Wings & Things tous les jeudis de 16h30 à 20h. Possibilité de plats à emporter.

SEAWAY SENIOR CITIZENS CLUB, 506 Pitt St ouvert pour toutes les activités. Info : (613) 932-4969.

Légion royale canadienne Fish and Chips. Tous les vendredis de 16h30 à 18h30. A emporter ou à consommer sur place. Commander : 613-933-2362.

CLUB DES LIONS DE CORNWALL TOWNSHIP Bonville. Petit déjeuner tous les dimanches de 8 à midi. Info : Roly 613-932-9396.

SEAWAY WINDS CONCERT BAND invite les musiciens à se joindre à nous. Répétitions tous les mercredis, de 18 h 45 à 20 h 45, à l’église communautaire de l’Armée du Salut, 500, rue York. Renseignements : Ralph Bough au 613-362-4881.

La LÉGION ROYALE CANADIENNE DE CORNWALL organise régulièrement des jeux de fléchettes amusants tous les lundis et mardis à 13 h. Tout le monde est bienvenu. Tout le monde est le bienvenu. Renseignements : 613 931-1815

BINGO AU CCÉC ! Venez jouer tous les lundis à 18 h. Les portes ouvrent à 16 h. Les portes ouvrent à 16 h. PAS DE RÉSERVATION. Rendez-vous au CCÉC 146b avenue Chevrier, Cornwall.

FAMILLES BEREVÉES DE L’ONTARIO – RÉGION SUD-EST – Séances ouvertes du groupe de soutien et de partage à 18 h le 1er et le 3e jeudi de chaque mois au centre Starbrite situé au 343, rue Pitt. Info : 613-936-7470.

THE MOCCASIN RAILROAD CLUB se réunit à 19 h le premier mercredi de chaque mois au Centre Charles Emile Claude, 146B, avenue Chevrier. Modélistes et amateurs de chemins de fer. Info : John Kelly, 613 930-5646.

SEAWAY TOASTMASTERS CLUB. Joignez-vous à nous tous les deuxièmes et quatrièmes mardis, à la Bibliothèque publique de Cornwall, à 18 h 15. La réunion commence à 18 h 30 précises. Info : Laura, 613 551 3252.

GROUPE DE FIBROMYALGIE DE LA VOIE MARITIME. Groupe d’aquaforme au centre aquatique de Cornwall tous les mardis et vendredis de 12 h à 13 h. Info : Judy 613-330-0588 ; Leona 613-931-2874 ; Denise 613-938-3615 ; Theresa 613-662-8713.