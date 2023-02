Pop In This Weekend

SOCIAL DANCING the first Friday of the month (except April which will be second Friday) from 7-10 pm at the Centre Charles-Émile-Claude 146 Chevrier Ave. Dances Feb 3, March 3, April 14, May 5, June 2. Info: Dennis 613-618-7684.

TRI-COUNTY COUNTRY MUSIC ASSOCIATION MONTHLY DANCE/Jam Session & Dinner Sat Feb 4 from 2-8:30pm. Bring your instruments and dancing shoes. 2 Mille Roches Rd, South Stormont Township Hall. Info: Elaine 613-362-0173

BELLY DANCE WORKSHOPS now at a Lil’pole Fitness Fridays, Feb. 3rd – March 3rd from 5-5:50pm. All levels are welcome. Info: alilpolefitness@gmail.com

IF YOU ARE LOOKING FOR BOOKS AND ITEMS of a religious nature, visit “Catholic Information Centre” Mon.- Fri.10am-4pm at 146B, Chevrier Ave, room 124 (former Nativity School). 613-933-5099

SEAWAY SENIOR CITIZENS CLUB, 506 Pitt St open for all activities. Info: (613) 932-4969.

ROYAL CANADIAN LEGION Fish and Chips. Every Friday from 4:30-6:30. Take out or eat in. Order: 613-933-2362.

CORNWALL TOWNSHIP LIONS CLUB Bonville. Breakfast every Sunday 8-noon. Info: Roly 613-932-9396.

SEAWAY FIBROMYALGIA GROUP. Aqua Fitness Group, Cornwall Aquatic Center every Tues. & Fri. from 12-1pm. Info: Judy 613-330-0588 or Leona 613-931-2874.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

DANSE SOCIALE le premier vendredi du mois (sauf avril qui sera le deuxième vendredi) de 19h à 22h au Centre Charles-Émile-Claude 146 avenue Chevrier. Danses 3 février, 3 mars, 14 avril, 5 mai, 2 juin. Info : Dennis 613-618-7684.

TRI-COUNTY COUNTRY MUSIC ASSOCIATION MONTHLY DANCE/Jam Session & Dinner Sat Feb 4 from 2-8:30pm. Apportez vos instruments et vos chaussures de danse. 2 Mille Roches Rd, South Stormont Township Hall. Info : Elaine 613-362-0173