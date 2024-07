28 écoles certifiées ÉcoÉcoles

Le Conseil scolaire de district catholique de l’Est ontarien (CSDCEO ) est fier d’annoncer que 28 de ses écoles ont obtenu la certification nationale ÉcoÉcoles pour l’année 2023-2024!

Encore une fois cette année, c’est avec beaucoup de volonté et d’engagement que les écoles ont réussi à obtenir leur certification ÉcoÉcoles ou un sceau de participation. Elles ont trouvé, chacune à leur façon, des moyens de changer le monde, un geste à la fois! Concrètement, cette année, 58% de nos écoles sont certifiées depuis 5 ans et plus; les écoles ont donné 8 507 heures d’apprentissage en plein air; 850 élèves ont fait partie d’une ÉcoÉquipe; 26 tonnes de CO2e ont été séquestrées grâce aux activités de verdissement des cours d’école et nos écoles ont détourné des sites d’enfouissement 2 542 kilos de déchets.

Voici la liste des 28 écoles du CSDCEO qui ont reçu la certification 2023-2024 :

et les écoles qui ont reçu un sceau pour leur participation :

Au CSDCEO, les élèves développent leurs compétences écocitoyennes et soutiennent l’atteinte des objectifs du développement durable en participant au programme ÉcoÉcoles. ÉcoÉcoles Canada est un programme de certification pour les écoles de la maternelle à la 12e année qui favorise l’apprentissage environnemental et l’action climatique. Le programme de certification est lié aux programmes d’études et appuie les communautés scolaires dans l’évaluation, le suivi et la célébration de l’excellence environnementale.

« Quel bel effort collectif, tous ensemble pour notre environnement! J’aimerais féliciter les élèves et les membres du personnel qui, fidèles au thème systémique du CSDCEO, partent en mission et continuent à poser des gestes, à l’école et à la maison, afin de faire une différence au niveau environnemental. Sachez que votre passion, votre créativité, et votre résilience sont une source d’inspiration pour toutes les communautés du CSDCEO. », de partager Mme Lyne Racine, directrice de l’éducation et secrétaire.

