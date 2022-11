ACFO SDG sollicite l’aide de la communauté pour l’achat de vêtements d’hiver pour les réfugiés

La Friperie de l’ACFO SDG gratuite innovante, proposée en partenariat avec l’école secondaire La Citadelle, a ouvert ses portes en décembre dernier. La mission de cette friperie est unique : servir les immigrants et les réfugiés qui arrivent au Canada sans rien et les aider à s’établir avec des produits de première nécessité comme des vêtements, des articles ménagers et des meubles.

Le magasin est actuellement installé dans un espace de 3 375 pieds carrés donné gratuitement par l’école secondaire de la Citadelle en partenariat avec le CSDCEO (Conseil scolaire de district catholique de l’Est ontarien). Le personnel est fourni par l’ACFO SDG, employés et bénévoles, dont des réfugiés qui attendent un permis de travail et des étudiants de la Citadelle qui sont très fiers du travail qu’ils y accomplissent.

En ce moment, l’ACFO lance un appel urgent à la communauté pour des dons de vêtements d’hiver, en particulier des bottes d’hiver pour les enfants, au cours des deux prochaines semaines. La priorité est de fournir des bottes chaudes aux enfants qui sont à l’école avant que le temps froid ne frappe, afin que leur apprentissage ne soit pas interrompu parce qu’ils n’ont pas d’équipement d’hiver.

“Quand on vient d’un autre pays, on ne connait pas toujours l’hiver canadien. Ils commencent à entendre des choses et ils paniquent. Ils disent, ‘nous avons froid’. C’est vrai parce qu’ils ne sont pas d’ici. Ils ont vraiment besoin de vêtements chauds”, explique Djenane Turenne, chargée de projets en immigration à l’ACFO SDG.

Bien qu’elle soit largement connue comme une association locale française, l’ACFO SDG représente bien plus. Elle s’associe à des organisations tant francophones qu’anglophones pour offrir des solutions locales à des problèmes mondiaux. Elle vise à accueillir et à offrir un soutien à l’arrivée des nouveaux arrivants dans notre communauté, qui à leur tour contribueront à résoudre la pénurie urgente de main-d’œuvre à Cornwall.

“Nous savons que nous ne pouvons pas résoudre les problèmes du monde, mais quand ils sont ici, dans notre cour, nous faisons tout par le biais de nos ressources, de nos partenariats et de la cohésion communautaire pour résoudre ces problèmes, car c’est très important pour nous. Nous sommes ici, à Cornwall et SDG, dans une région au grand cœur, alors nous essayons d’aider les gens. De plus, il est très important pour nous, en tant que communauté, pour notre développement économique futur, d’être en mesure de retenir les gens qui veulent rester ici “, a déclaré le président de l’ACFO SDG, Jean-Yves Lemoine.

Depuis le 11 mars, l’ACFO SDG a aidé plus de 400 familles de plus de 20 pays différents en répondant à leurs besoins de base à leur arrivée au Canada. Le groupe DEVCore a récemment fait don de quatre camions de meubles usagés pour aider les personnes vulnérables à franchir les prochaines étapes de leur intégration : trouver un logement et s’établir dans leur nouvelle communauté.

Les dons de vêtements d’hiver et autres articles ménagers peuvent être déposés à l’ACFO SDG, située au 146C, avenue Chevrier, de 9h à 16h30 du lundi au vendredi. Les dons en argent peuvent être envoyés par virement électronique à info@acfosdg.ca. Les dons de plus de 20 $ donnent droit à un reçu fiscal.