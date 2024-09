Annonce du Festival culturel de Cornwall 2024

À la suite du succès retentissant de l’événement de l’année dernière, qui a attiré entre 3 000 et 4 000 participants de toute la région et au-delà, nous sommes ravis d’annoncer le lancement très attendu du Festival culturel de Cornwall 2024!

Rejoignez-nous le samedi 14 septembre, de 10h00 à 18h00, au parc Lamoureux à Cornwall pour une célébration vibrante de la diversité culturelle. Le Festival culturel de Cornwall de cette année promet d’être une expérience enrichissante, réunissant des artistes, des exposants, des ateliers et des vendeurs de nourriture provenant de divers horizons culturels. Cet événement met en valeur la riche tapisserie culturelle qui définit les comtés de Stormont, Dundas, Glengarry, Cornwall et Akwesasne.

“La participation de l’année dernière a dépassé nos attentes, et c’était incroyable de voir autant de gens se rassembler pour célébrer la diversité de notre communauté”, a déclaré Farhana Meghji, Coordonnatrice EDI pour le Service de police de Cornwall et membre principale du comité de planification du Festival culturel de Cornwall. “Cette année, nous bâtissons sur ce succès avec encore plus de performances excitantes, d’activités et d’expériences culturelles pour le plaisir de tous”

Le succès du Festival culturel de Cornwall ne serait pas possible sans le dévouement et le soutien de nos organisations partenaires. Nous tenons à remercier chaleureusement les Services de police de Cornwall, le Conseil de développement social de Cornwall et de la région, la Bibliothèque publique de Cornwall, le Collège St. Lawrence, Rotary Club de Cornwall, TR Leger – Services aux immigrants, l’ACFO-SDG, Beyond 21, le Native North American Travelling College et Diversité Cornwall. Leurs contributions inestimables jouent un rôle crucial dans la planification et l’exécution de cet événement, nous aidant à créer un espace où notre communauté peut se rassembler pour célébrer sa riche diversité.

Que vous soyez un visiteur de retour ou un participant pour la première fois, le Festival culturel de Cornwall a quelque chose pour tout le monde. Explorez 60 exposants présentant des artisanats, des arts et des expositions culturelles locaux et internationaux. Dégustez les saveurs du monde avec des vendeurs de nourriture mettant en vedette leurs cuisines, et profitez de spectacles en direct avec une programmation diversifiée de musique, de danses et de démonstrations culturelles qui mettent en lumière la richesse de la diversité de notre communauté. Les familles trouveront de nombreuses activités amusantes, y compris des activités interactives pour les enfants et des châteaux gonflables, assurant une journée d’excitation et de découverte pour tous les âges. Joignez-vous à nous pour célébrer les communautés diversifiées qui rendent notre région si unique.

Notez bien la date dans votre calendrier et venez avec votre famille et vos amis pour une journée de découverte culturelle et d’esprit communautaire!

Détails de l’événement:

Événement: Festival culturel de Cornwall 2024

Date: Samedi 14 septembre 2024

Heure: De 10h00 à 18h00

Lieu: Parc Lamoureux, 100 rue Water E, Cornwall, ON