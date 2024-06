 Apprendre à tout âge, c’est possible avec le Programme d’éducation aux adultes du CSDCEO!

Le Programme d’éducation aux adultes (PEA) du Conseil scolaire de district catholique de l’Est ontarien (CSDCEO) s’est encore démarqué cette année lors de la cérémonie de remise des diplômes qui s’est déroulée le 12 juin dernier. Parmi ses finissants et finissantes, Madeleine Forrest qui a reçu son Diplôme d’études secondaires de l’Ontario (DESO) à l’âge de 81 ans.

Grâce à son école aux adultes, le CSDCEO propose une panoplie de cours d’études indépendantes aux apprenants de 18 ans et plus. Elle leur permet d’obtenir le DESO, ainsi que la possibilité de poursuivre une programmation sur mesure et du fait, augmenter les perspectives d’emplois à tout détenteur potentiel du diplôme, incluant les nouveaux arrivants qui aimeraient poursuivre ou bien approfondir leurs études au Canada. Aussi, ce programme offre une gamme de cours complète en dehors des heures ordinaires, pour la totalité des élèves du CSDCEO.

C’est en effet le parcours pris par Madeleine, apprenante conjointe entre le Programme d’éducation aux adultes du CSDCEO et le Centre Moi j’apprends. Après une longue carrière dans le domaine de la santé, Madeleine choisit d’obtenir le DESO. En prenant 4 cours requis et une reconnaissance de 26 crédits, elle compléta les exigences du diplôme en l’espace d’une année scolaire. Afin de couronner ses efforts d’obtention du diplôme, elle reçut, le 12 juin dernier, une bourse d’honneur offerte par le Centre Moi j’apprends, et présenta le discours des finissants et finissantes.

” Nous sommes très heureux de voir tous les diplômés du Programme d’éducation aux adultes du CSDCEO. Vous nous prouvez chaque jour que la meilleure façon de prendre de l’âge, c’est en ayant le goût d’apprendre. Continuez votre quête du savoir, vos rêves n’ont pas de limites!”, de partager Mme Lyne Racine, directrice de l’éducation et secrétaire.

Avec plus de 10 700 élèves répartis dans 25 écoles élémentaires et 7 écoles secondaires, le Conseil scolaire de district catholique de l'Est ontarien (CSDCEO) est le plus grand réseau d'écoles de langue française dans les cinq comtés de Stormont, Dundas, Glengarry, Prescott et Russell. Plusieurs centres de la petite enfance (garderies) sont disponibles dans nos écoles et nous offrons un Programme d'éducation aux adultes. Le CSDCEO offre des programmes pour la réussite de tous les élèves, un enseignement basé sur les valeurs catholiques, un français de qualité et un certificat de bilinguisme. Le CSDCEO est le plus grand réseau d'écoles de langue française dans les cinq comtés de Stormont, Dundas, Glengarry, Prescott et Russell et aussi le plus grand employeur sur ce territoire.