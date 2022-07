Art dans le jardin, le nouvel évènement annuel de VKH!

Art dans la jardin (ADLJ) est la toute nouvelle vente et exposition d’art en plein air de Vankleek Hill. Ce festival présente des œuvres d’art uniques faites à la main par près de 40 artistes visuels travaillant dans un large éventail de styles et de médias qui reflètent l’excellence artistique, l’innovation et un solide savoir-faire. Le 13 août, de 10 h à 16 h – qu’il pleuve ou qu’il vente – des centaines d’artistes et d’amateurs d’art sont attendus dans le magnifique jardin de l’église anglicane St. John’s pour s’inspirer dans un environnement dynamique et détendu et rencontrer des amis anciens et nouveaux.

Art dans le jardin est un événement communautaire qui permet aux artistes professionnels émergents et établis de promouvoir les pratiques de leur atelier et de nouer des contacts directs avec le public et leurs collègues. Organisé en collaboration avec le centre culturel Arbor Gallérie, afin de renforcer les liens entre les artistes, la communauté artistique au sens large et le public, il devrait attirer des centaines de visiteurs chaque année. Des artistes travaillant dans tous les domaines – de la peinture à la céramique, de la photographie au bois, des textiles aux bijoux – viennent de tout l’Ontario, du Québec et du reste du Canada pour y participer. Art dans la jardin célèbre l’art fait à la main, original et unique en son genre.

La vente d’œuvres d’art est un élément bienvenu du festival et non son unique objectif. Le festival ne demande pas de frais d’inscription et les organisateurs ne retiennent aucun pourcentage des ventes des artistes. Ce festival gratuit est ouvert aux familles et aux chiens. Il s’agit d’un événement à faible empreinte carbone qui met en vedette des fournisseurs de nourriture locaux et collabore avec les partisans des arts dans notre communauté. Les frais de location de l’espace seront une importante collecte de fonds pour Saint Jean l’Apostille tout en célébrant ESPORE225 ! Les femmes de l’Église anglicane offriront également un déjeuner composé d’une soupe et d’un sandwich, ainsi que des sucreries et des boissons. Nous vous invitons tous à passer le mot et nous espérons vous y voir ! Si vous souhaitez participer à l’événement au coût modique de 35 $ pour un espace de 10 pi sur 10 pi, veuillez communiquer avec le comité à 2022aitg@gmail.com ou avec Randal Storey, coprésident, au 613-858-7084.